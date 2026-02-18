A cuartos por la puerta grande. El Real Madrid solventó sin complicaciones la vuelta del playoff de la Champions League ante el París. Las madridistas llegaban con ventaja, tras el 2-3 de la ida y no sufrieron ante unas galas que tuvieron que jugar con una menos durante prácticamente todo el partido. Caroline Weir falló un penalti en la primera parte, pero gracias a Eva Navarro la eliminatoria se solventó por la vía rápida. De sendos centros llegaron los dos tantos, obra de Feller y de N’Dongala –en propia puerta– para cerrar el playoff con un 2-0.

Las madridistas llegaban en alerta pese al 2-3. El siempre correoso París visitaba Valdebebas tras haber ganado una vida extra en el descuento de la ida. La ventaja de dos goles lograda por las blancas quedó reducida al mínimo en una jugada aislada al final que podía meter en un problema a las madridistas. Pau Quesada, ante ello, optó por su equipo habitual, el mismo que plantó en la capital gala hace una semana.

En el banquillo se guardaba a una Alba Redondo que venía de reencontrarse con el gol ante el Alhama, en el triunfo por 0-3 del fin de semana, además de una Toletti que poco a poco va cogiendo ritmo y siendo más importante. Aunque la gran novedad estaba en el regreso a la convocatoria de Frohms tras su grave lesión. Volvía en calidad de suplente, al menos de momento, ante una Misa que está en el mejor estado de forma de los últimos años.

Y lo que restaba de eliminatoria se ponía de cara nada más comenzar. Apenas habían transcurrido tres minutos de juego cuando el París se quedaba con una menos. Feller ganaba la espalda a la defensa para quedarse ante Chavas, pero le agarraban del brazo y de la camiseta por detrás. Greboval era la última defensora y, por tanto, veía la roja directa.

Se encarrilaba más el encuentro para las madridistas pasada la media hora, con una mano clara de Picard, que bloqueaba un centro con el brazo dentro del área. No había discusión. Sin embargo, Caroline Weir no estaba acertada. Lanzando a su lado habitual, Chavas –que la conoce bien– adivinó la dirección y detuvo el disparo a media altura de la escocesa.

Llegaba el partido con 0-0 al descanso, pero con la situación totalmente bajo control para las madridistas. Sería en la segunda mitad cuando llegarían los goles que darían total tranquilidad a las locales. Lo hacían con una gran actuación de Eva Navarro, que sería clave en la consecución de los dos goles.

Däbritz había sido hasta el momento la más incisiva del Real Madrid, ante una Linda un tanto apagada. Hasta que apareció la murciana. Navarro subió su banda, un carril diestro en el que tiene una autopista para ella sola, y colgó un centro al corazón del área chica donde apareció Feller. Se desquitaba también la francesa con este gol, puesto que anda sobrada de números este curso. Un tanto con el que acercaba al equipo a la siguiente fase.

Lo confirmaría pasada la hora de partido el gol en propia puerta de N’Dongala. De nuevo, Eva Navarro aparecía como un puñal por su costado, siendo determinante para el triunfo plácido de las blancas. Su centro no era rematado por Däbritz, pero el fallo de la alemana provocaba el error también de la central del París, que se lo metía en su propia portería de rebote.

Un gol que cerraba la victoria y que confirmaba el pase a las blancas a la siguiente fase. El Real Madrid ya está en cuartos de final de la Champions, donde se medirá al Barcelona por un puesto en las semifinales.