Caroline Weir: «Jugar en el Real Madrid siempre es una presión extra pero lo disfruto»

Caroline Weir y el segundo entrenador del Real Madrid, Antonio Rodríguez, comparecieron en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España femenina, en Castalia. La casa del Castellón será el escenario en el que el conjunto blanco podrá ganar el primer título de su historia en fútbol femenino, algo que supone «una presión extra» para las madridistas, como ha revelado la escocesa.

Sobre el partido, en el que el club puede dar un golpe sobre la mesa con el que sería su primer título, Weir ha desvelado lo que siente antes de disputarlo. «Estoy muy emocionada, es una final, un Clásico, tenemos muchas ganas de jugar y daremos todo para ganar», ha señalado la futbolista británica.

Tiene claro que la clave del partido para ellas para por «dar la mejor versión». Sólo de esa manera podrán competirle al todopoderoso Barça, que ha ganado 19 de los 20 clásicos que se han celebrado hasta la fecha: «Vamos a salir a ganar y nada más. Es importante para el club, queremos ganar nuestro primer título».

Weir, la superestrella del Real Madrid

El primer título de las blancas podría llegar al tercer intento. Weir ha estado en todos ellos. La escocesa permitió al club dar ese salto de calidad que las llevó a plantar cara a los mejores equipos del continente, siendo una futbolista diferencial. Sobre cómo afrontan especialmente este encuentro, se ha pronunciado: «Es mi tercera final y creo que se aprende de todo, tenemos experiencia, somos más mayores, hemos jugado más partidos, con el Real Madrid y la Selección. Staff y jugadoras tenemos más experiencia. Esperemos que salga bien».

«Creo que jugar con el Real Madrid siempre supone una presión extra, también ante el Barcelona, pero yo disfruto la presión, es un privilegio estar aquí y poder sentirla», ha apuntado sobre lo que supone disputar una nueva final con el conjunto madridista, conscientes de que la obligación de ganar cada vez es mayor, tras los intentos fallidos anteriores.

Esta temporada, con la llegada de Quesada, juega más escorada a la banda, en una posición diferente. Eso sí, disfruta de su fútbol aunque no sea en la posición en la que estaba acostumbrada a jugar. «Disfruto en esta posición y en cualquiera, el staff quiere sacar lo mejor de mí y creo que es muy similar porque me dan libertad. Podemos jugar con transiciones y lo disfruto aunque sea en diferentes posiciones», ha revelado.