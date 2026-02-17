El principal rival de Laporta en las elecciones del Barcelona amenaza al Madrid: «Les denunciaremos»

Víctor Font, precandidato a las elecciones del Barcelona y a priori principal rival de Joan Laporta en esos comicios, ha utilizado al Real Madrid como reclamo electoral, como era previsto. Para intentar ganarse unos pocos de votos, Font amenazó al Real Madrid con denunciarles si gana las elecciones. Además de al club blanco, también denunciará al Comité Técnico de Árbitros (CTA).

«Nuestro equipo legal está preparando una denuncia a la RFEF y al CTA que se presentará después de ganar las elecciones para asegurar que se denuncia la adulteración que está realizando Real Madrid Televisión y los conflictos de interés que hay en una señora que es parte del CTA y es la mujer de un empleado del Real Madrid, Yolanda Parla», ha dicho Víctor Font en una presentación oficial de su candidatura en la que ha presentado medidas.

«Defender al club no es gritar, es actuar. Vamos a denunciar a Real Madrid Televisión, no vamos a ir de la mano de Florentino y Tebas. No somos sus amigos», ha dicho Víctor Font. Esta última frase era una forma de crítica a Joan Laporta, ya que considera que el hasta ahora presidente -y gran favorito a ganar las elecciones del 15 de marzo- sí ha ido de la mano de Florentino Pérez y Javier Tebas en este último mandato.

Font, cuya candidatura se llama Nosaltres, también se refirió a la polémica arbitral del encuentro del Barcelona ante el Girona: «Después del partido ante el Girona, tenemos que dejar claro que los barcelonistas estamos profundamente decepcionados y más desprotegidos que nunca. Los últimos cinco años el Real Madrid ha conseguido adulterar la competición. Durante estos cinco últimos años, al Real Madrid le han pitado 26 penaltis a favor más que al Barça».

«Ante los ataques continuos, no puede haber inacción ¿De qué sirve hablar de madridismo sociológico? Los hechos demuestran que de nada. No se resuelven los problemas así. Hay que actuar», continuó Font, que añadió que «hemos perdido muchísima influencia, pero no sólo en el fútbol, sino también en las secciones. En la Euroliga de baloncesto no pintamos nada».

«Cuando se habla defender al club, no estamos hablando de hacer proclamas y eslóganes, sino actuar. Por eso nosotros estamos trabajando para actuar y defender con hechos al Barça», añadió Víctor Font. Además, también criticó a Joan Laporta: «Hay que contar en el club con gente con profesionalidad y experiencia que pueda influir en los estamentos que actúan a favor ahora mismo del Real Madrid».