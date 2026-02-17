Laporta presenta su campaña atacando a los árbitros: «Ganaremos la Liga contra todo y contra todos»

Joan Laporta ha presentado su campaña para las próximas elecciones presidenciales del FC Barcelona en la mañana del martes. Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, el ahora precandidato a la presidencia culé ha desvelado su lema de campaña, ‘Defensem el Barça’, y ha analizado la actualidad del club. Respecto a la reciente derrota blaugrana ante el Girona, Laporta ha hecho referencia a la labor arbitral. «Estoy seguro de que ganaremos, será una Liga contra todo y contra todos», ha destacado.

El ex presidente del FC Barcelona -Rafa Yuste ejerce como presidente en funciones hasta el próximo 1 de julio- confía en las posibilidades del equipo, para el que ha pedido paciencia con mención directa a su lema electoral. «Defendemos al Barça para disfrutar de los éxitos deportivos. Tenemos un grupo humano en el vestuario que es un tesoro, con jugadores formados en casa unidos a jugadores de otras latitudes que funcionan gracias a Flick y Deco. Conozco lo que se respira allí, el trabajo de Flick, el carácter de los jugadores y estoy seguro de que ganaremos», ha señalado Laporta.

El abogado catalán ha puesto el foco en factores externos para justificar el bajón deportivo del FC Barcelona, que en apenas una semana ha perdido el liderato en Liga y necesita remontar un 4-0 para seguir vivo en la Copa del Rey. Joan Laporta ha señalado así la actuación arbitral en Montilivi, donde los culés reclamaron falta sobre Koundé en el tanto que supuso el definitivo 2-1: «No sólo a nivel deportivo nos quieren ganar. A nivel extradeportivo también quieren hacerlo, es obvio. Hay mucha gente que no quiere que la ganemos, hay determinados círculos de poder que no congenian con nosotros».

‘Defendamos al Barça’, el lema de Laporta

Joan Laporta, precandidato a la presidencia del FC Barcelona, ha continuado su alegato contra aquellos que considera que conspiran contra el club. «Defendemos al Barça de esos que no descansan, círculos de poder que tratan de arrinconarlo, que no quieren que representemos lo que representamos. Y de esos (los árbitros) que en determinados momentos en el terreno de juego no hacen lo que deben hacer hacer. No se entiende que ahora que hay tanto soporte tecnológico a veces se use y a veces, no. A la que pueden nos fastidian. Hay colectivos que no descansan», ha proseguido en su exposición.

El abogado catalán ha puesto a funcionar el populismo para imponerse en las elecciones del próximo 15 de marzo, en las que parte como principal favorito. Pese a que aún no ha comenzado la campaña electoral, ya que en primer lugar se presentarán las propuestas de candidaturas (entre el 23 de febrero al 2 de marzo) antes del inicio de la campaña, que se extenderá entre el 6 y el 13 de marzo. Laporta no ha desperdiciado la ocasión de lanzar un dardo a sus rivales: «Defendemos al Barça de los que no tienen experiencia. Por ambición personal, no han entendido que había que defender al Barça… el Barça no es una empresa».