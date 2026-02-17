Flick se queda sin defensa

Hansi Flick se ha quedado sin defensa tras cuatro días de desastre en desastre en el Barcelona. No tiene excusas y solamente le queda aceptar que su equipo vive a día de hoy la primera gran crisis de la temporada. El 4-0 en el Metropolitano en Copa del Rey y el 2-1 en Montilivi en Liga le han sacado los colores al equipo blaugrana. Una imagen muy pobre para un equipo que en cuatro días ha perdido media Copa y el liderato.

El Barcelona perdió el liderato en Montilivi y la imagen del equipo blaugrana fue la de un conjunto deshecho. Sobre todo en defensa. Después de sumar una sola derrota en los últimos 17 encuentros, los de Hansi Flick acumulan en los últimos cuatro días dos duras derrotas que han tenido consecuencias directas.

El 4-0 del Metropolitano le ha hecho mucho daño al Barcelona y le ha dejado grogui. Y así de despistado y tocado se presentó en Montilivi a jugar contra el Girona. Y lo pagó muy caro. Hansi Flick no tiene defensa, porque si no es por Joan García y sus extraordinarias paradas, quizás estaríamos hablando de otra humillación al Barça.

La defensa de Flick hace aguas

El Girona remató hasta nueve veces a portería (con 13 remates totales) contra el Barcelona. Llegó una y otra vez a la portería de Joan García con una facilidad pasmosa. Marcó dos goles y pudo hacer otro par ante una defensa culé que hace aguas por todas partes. Se deshizo en Madrid y en Gerona parecía que había empeorado.

Balde fue suplente y Flick lo castigó tras su horrible partido en el Metropolitano. Pero sirvió de poco. Poca mejora le aportó al equipo Gerard Martín. El que volvió a estar muy superado es un Koundé muy lejos de su mejor nivel. Cubarsí estaba perdido y Eric García, que encima terminó lesionado, estaba desesperado. La lesión de Eric le puede hacer incluso más daño a esta desastrosa defensa de Flick.

El centro del campo, con De Jong fundido y Dani Olmo perdido en la organización, tampoco ayudó a la defensa de Flick. El equipo aceptó la derrota tras acabar el partido e hizo autocrítica. Este Barcelona vive su primera gran crisis de la temporada y después de diez jornadas, ha vuelto a perder el liderato de la Liga con una defensa de Segunda.