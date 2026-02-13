Tres goleadas que muestran los males del Barcelona de Flick

El Barcelona ha recibido esta temporada tres goleadas que han desnudado todos los males del equipo de Hansi Flick. El planteamiento suicida del técnico alemán y su fragilidad defensiva ha quedado expuesta ya tres veces en este curso. Y es algo que no ocurrió la temporada pasada con tanta dureza. La falta de Iñigo Martínez en defensa ha vuelto a estar presente y la falta de rotaciones en la zaga defensiva han dejado mermado al equipo. Ahora debe afrontar el tramo decisivo de la temporada con este debe.

El 4-0 sufrido por el Barcelona ante el Atlético de Madrid ha hecho mucho daño en el equipo culé. Mucho. Porque, además, no es la primera vez que le sucede algo así. Aunque hay que reconocer que es la derrota más dura y con mucha diferencia de la era Flick.

El 4-0 del Metropolitano es como volver al pasado para el Barcelona. Un equipo que tras perder y deshacerse en Londres contra el Chelsea en un doloroso 3-0, se rehízo y logró 17 victorias en 18 partidos en los últimos dos meses y medio. Datos buenísimos, metiéndose además en el Top-8 de la Champions. Algo que tras aquella derrota en el Bridge parecía imposible.

Pero casi tres meses después, los errores cometidos aquella noche en Londres, y que ya parecían estar olvidados, salieron a la luz de nuevo en el Metropolitano. Un 4-0 en 45 minutos que desnudó y retrató a la defensa del Barcelona con un planteamiento de Hansi Flick que no puede salir siempre bien. Demasiado arriesgado.

Las tres goleadas recibidas por el Barcelona de Flick

El año pasado, el primero de Hansi Flick, y con tres títulos en el bolsillo y una semifinal de Champions en el recuerdo, el Barcelona perdió nueve veces en toda la temporada y entre todas las competiciones. Hizo varias goleadas, pero no recibió ninguna. Perdió algunos partidos por dos goles de diferencia (Pamplona o Dortmund). Pero nunca por tres.

Esta temporada ya ha recibido tres severas goleadas por tres y cuatro goles de diferencia. Algo que en el primer año de Hansi Flick no había ocurrido nunca. Y si el año pasado fueron nueve derrotas en toda la temporada. Este curso ya van seis.

Pero son estas tres goleadas en Sevilla, Londres y Madrid las que han sacado a la luz todos los males de este Barcelona de Hansi Flick. Un 4-1 en el Pizjuán, un 3-0 en el Bridge y un 4-0 monumental en el Metropolitano que retrataron a una defensa débil y de papel que este año es mucho más sensible que el pasado curso.