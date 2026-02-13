El tremendo dato del Barcelona ante el Atlético: su peor primera parte en ¡73 años!

La humillación del Atlético de Madrid al Barcelona en la primera parte de la ida de la semifinal de la Copa del Rey en el Metropolitano del pasado jueves por la noche fue histórica. Un 4-0 en 45 minutos que ha roto récords casi centenarios. El club azulgrana realizó una primera parte catastrófica y los colchoneros arrasaron su débil defensa.

Y es que el Barcelona se fue al descanso perdiendo 4-0, un terrible suceso para ellos que no les ocurría desde hace 73 años. Casi nada. Fue la peor primera parte de la era Flick, pero también la peor en las últimas siete décadas. Y es que los datos no fallan. Los goles de Eric en propia, Griezmann, Lookman y Julián Álvarez destrozaron al Barça.

La última vez que el Barcelona se marchó al descanso perdiendo 4-0 fue en 1953. Ha llovido mucho desde entonces. También fue en la capital de España, pero esta vez ante al Real Madrid. Terminó perdiendo 5-0 en Liga. Esta vez fue en Copa del Rey y contra el Atlético de Madrid. También pudo acabar 5-0 con una ocasión clarísima fallada por Sorloth en el tramo final. Todo se queda en Madrid.

Fue la segunda vez que el Atlético de Madrid en una primera parte le gana 4-0 al Barcelona. Pero ocurrió hace más de 73 años. Fue en el año 1949. También en un partido de Liga en el viejo Metropolitano con tres goles de Carlsson y uno de Cuenca de penalti. El encuentro acabó aquella vez con un 4-1 final.

Y la última vez que el Barcelona perdió 4-0 tras los 90 minutos fue en 2023 en otra semifinal de Copa del Rey contra el Real Madrid. Aquello fue incluso más duro porque sucedió en el Camp Nou. Fue un 0-4. Derrotas dolorosas que ya son historia negativa de los libros del Barcelona. Y la humillación del Atlético de Madrid al cuadro culé entra de lleno en los libros de historia.