El Metropolitano celebra la histórica goleada al Barcelona con gritos de «¡viva España!»

Fiesta rojiblanca en el Metropolitano. La goleada del Atlético de Madrid al Barcelona, con una histórica humillación en Copa del Rey, se celebró con gritos de «¡viva España!» en la grada del Metropolitano. Los aficionados colchoneros sacaron sus banderas de España y entonaron estos cánticos en la segunda mitad, cuando ya su equipo iba ganando por 4-0, todos los goles en la primera parte.

Fue el mejor partido del Atlético de Madrid en muchísimos años. Una primera parte espectacular en la que marcó cuatro goles… y se quedaron cortos. Un triunfo espectacular que deja a los rojiblancos muy cerca de la final, que se disputará en el estadio de La Cartuja de Sevilla en abril, todavía sin fecha segura.

A falta de que se juegue el partido de vuelta en el Camp Nou (el 3 de marzo), el Atlético de Madrid tiene una gran renta para la eliminatoria. Pero más allá de eso -que es lo más importante- es que la afición rojiblanca vibró y disfrutó en una temporada difícil. Con la Liga muy mala, a 13 puntos del liderato, el Atlético se agarró a la Copa y le salió de maravilla con una noche para el recuerdo.

La goleada, firmada en la primera parte, se redondeó con estos cánticos de «viva España» en la grada del Metropolitano con las banderas de España al viento.