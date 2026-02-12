La mayor hecatombe de la era Flick en el Barcelona

El Barcelona sufrió en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid la peor derrota de la era Flick. Su peor golpe desde que el alemán llegó al banquillo azulgrana en el primer encuentro sin Laporta en el palco. Un 4-0 humillante que le sacó todos los colores y le deja muy complicado el pase a la final de la Copa del Rey.

Atrás quedan el 4-1 en el Pizjuán y el 3-0 en Stamford Bridge. Las otras dos goleadas sufridas por este Barcelona en la temporada actual. El 4-0 en la primera parte sufrido ante el Atlético de Madrid. Fue un baño colosal y una humillación histórica. El Barça mostró su cara más débil y fue un coladero impresionante. Eric García terminó expulsado y los jugadores culés perdieron los papeles tras una derrota que les puede cambiar el paso de la temporada.

Error incomprensible de Joan García

La primera parte del Barcelona en el Metropolitano fue horrible. La peor del curso con mucha diferencia. Pero empezó también de la peor manera posible a los seis minutos de partido. Joan García protagonizó el inicio del desastre con uno de esos errores que no son nada habituales en el fútbol de élite. Incomprensible en un portero de su nivel.

Un error garrafal de Joan García que supuso el primero del Atlético de Madrid. Eric García le dio un pase al pie, tenso, pero fácil de controlar. El portero catalán se confió de más, puso el pie y se le escapó la bola. Corrió desesperado, pero no llegó. Era un gol en propia más digno de memes de redes sociales que de un partido de alto nivel.

Un coladero azulgrana

Dio la sensación de que ese error de Joan desconectó a todo el Barcelona del partido. Los dejó tocados ya desde el inicio. El equipo de Hansi Flick cuajó la peor media hora del curso. Y probablemente de los dos años desde la llegada del entrenador alemán. Fue un coladero durante toda la primera parte.

El naufragio defensivo del Barcelona se tradujo en un 3-0 en tan solamente media hora y un 4-0 histórico e inesperado al descanso. El Atlético de Madrid hizo lo que quiso con una defensa azulgrana de plastilina. Hizo una y otra vez la misma jugada y siempre le salió bien. Jugada al espacio por banda, balón por dentro: y luego disparo o pase al otro extremo para hacer un gol tras otro.

El Atlético de Madrid tuvo ocasiones en el primer tiempo para hacer seis o siete goles. Fácil. Y no estamos exagerando. Lo hizo todo bien ante un Barcelona desastroso en defensa. El 2-0 lo hizo Griezmann desnudando por dentro a Balde, fuera de sitio, y a Koundé, que llegaba tarde a todas. Las caras de Eric García eran un poema.

Griezmann y Julián perdonaron por el camino dos claras, y en el 33 hizo Lookman el 3-0 en otra jugada donde Koundé estaba totalmente perdido. El 4-0 lo hizo Julián Álvarez, el deseado por Laporta para el año que viene, sacándole los colores a una zaga azulgrana que estaba cuajando su peor partido.

Flick señala a Casadó

Hansi Flick señaló a Marc Casadó antes del descanso. Lo quitó tras el 3-0 a la media hora de juego. Tenía amarilla y había salido en la foto del último gol de Lookman. Su partido había sido desastroso y en su lugar metió a Lewandowski para retrasar a Dani Olmo al medio y meter a Ferran en la banda. Una primera parte, que en materia ofensiva, solamente dejó un disparo al larguero de Fermín López.

Gol anulado a Cubarsí

Empezó mucho mejor el Barcelona la segunda parte, llegando, metiendo al Atleti en su área y con más intensidad. Tampoco tenía otra con el esperpento de primera parte que habían hecho. Para esperpento lo que tardó González Fuertes en anular el gol de Cubarsí en el 51. Seis minutos de reloj para tirar las líneas en un fuera de juego de Lewandowski. Ese gol le había dado alas al Barça, y se las terminó dando de nuevo al Atleti.

Hansi Flick no volvió a hacer cambios hasta el 76. Quitó a Cubarsí y Balde para meter a Cancelo y Araujo. Dos señalados más y refrescaba la defensa para arriesgar con todo en el tramo final. Quedaba el tramo final y todo un partido de vuelta en el Camp Nou. El colmo para el Barça fue la expulsión de Eric García que se perderá la vuelta.