Baño del Atlético al Barcelona: Julián Álvarez rompe su sequía de dos meses sin marcar con un golazo

El Atlético de Simeone resucita cada vez que le cantan el réquiem, para suerte de una afortunada parroquia que alcanzó el éxtasis en 45 minutos. Tiempo suficiente para los rojiblancos borrasen del mapa a los azulgranas con un ejercicio impoluto de presión y velocidad al contragolpe. Aunque también de gusto con la tenencia del balón. Así llegó el cuarto gol del Atletico en el primer tiempo, obra y gracia de un Julián Álvarez que suelta el lastre que llevaba encima más de dos meses.

El tiempo que llevaba sin festejar. Lo hizo a lo grande. Con un gol de bandera que certificaba el plan de Simeone. La sacó jugada el Atlético desde atrás y activó su brazo ejecutor. Balón al espacio y cambio de banda. De derecha a izquierda. Lookman sirvió y Julián Álvarez fusiló a un Joan García que nada pudo hacer. Fue la guinda a un primer tiempo histórico para el Atlético, de los mejores de la era Simeone.

Julián Álvarez estaba seco, transmitía malas sensaciones y Simeone se llevaba la contraria con él. Le defiende y cierra filas con su oratoria, pero no tiembla a la hora de sustituirlo. La última vez reciente. El pasado domingo en el descanso contra el Betis cuando el resultado iba seguía sin ser favorable a los rojiblancos. De Julián Álvarez no se duda sobre su compromiso, pero su situación era cuanto menos alarmante en lo que a producción goleadora se refería.

Incluso la directiva rojiblanca, con Enrique Cerezo como cabeza visible, le defendió a Julián Álvarez en la previa del partido copero contra el Barcelona. «Los rumores sobre el futuro perjudican al jugador, nos perjudica a nosotros y perjudica a todo el mundo, especialmente cuando nosotros no sabemos nada. Los jugadores juegan dónde quieren y Julián quiere jugar en el Atlético de Madrid. Estoy totalmente convencido, si no porque le hemos traído», aseguró el presidente rojiblamco.