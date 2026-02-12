La encrucijada de Julián Álvarez: entre los más de 100 días sin marcar y la baza electoral del Barcelona

Hace tiempo, más de 100 días, que Julián Álvarez anda peleado consigo mismo. Y hace tiempo, más de 100 días, que el Atlético anda sordo de un pie. Esos más de tres meses es el tiempo que ha transcurrido desde que el argentino anotara su último gol en Liga. Desde entonces ha experimentado un fundido a negro hasta quedarse completamente a oscuras. En 2026 no ha marcado en ningún escenario. Ni en Liga, ni Champions, ni Supercopa…ni Copa del Rey.

El delantero está seco, transmite malas sensaciones y Simeone se lleva la contraria con él. Le defiende y cierra filas con su oratoria, pero no tiembla a la hora de sustituirlo. La última vez está reciente. El pasado domingo en el descanso contra el Betis cuando el resultado iba seguía sin ser favorable a los rojiblancos. De Julián Álvarez no se duda sobre su compromiso, pero su situación es cuanto menos alarmante.

Transmite ansiedad en la toma de decisiones y sus compañeros, por más que le buscan, no le encuentran. Y si se amplía el foco, de los siete goles que acumula en Liga solo uno ha llegado en jugada. Los otros seis son fruto de lanzamientos de penaltis o faltas. Y en medio de todo ello, llega el Barcelona, el último obstáculo para los rojiblancos en su camino a la final. El equipo más postulado a levantar título y el que más relacionado está con el futuro de Julián Álvarez.

El nombre del argentino ha estado estrechamente relacionado con las próximas elecciones del Barcelona. Llegó a trascender que un candidato utilizaría al delantero como fichaje estrella para ganar la carrera electoral. Aunque, en términos contractuales, el delantero está blindado. Tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros que ningún club tiene capacidad de pagar.

Julián Álvarez, un arma de doble filo

El agente de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, fue muy claro sobre las noticias que relacionan al jugador con el Barça o con algún precandidato blaugrana: «Nunca hemos hablado con ningún candidato a la presidencia del Barcelona y todo lo que se está diciendo al respecto no es cierto. El que quiera ficharlo que contacte con el club, no con nosotros», aseguró el agente en declaraciones a winwin de Egipto.

El Barcelona le ve como una pieza que encaja en su equipo, aunque también hay clubes como Arsenal, Chelsea y PSG que también tiene monitorizado al argentino. Pese a su sequía actual, Julián Álvarez sigue siendo el máximo goleador del Atlético con 11 goles. La temporada pasada dejó el contador en 29, siendo también el más realizador de su equipo.

Aunque no es sólo una cuestión de goles, cuyo descenso es visible, ni tampoco de pegada, porque no tiene tantas ocasiones como en el pasado. A veces se involucra tanto en la jugada que está demasiado lejos del área y otras se muestra muy distante del acierto de otros tiempos. Antes era la mejor solución ofensiva del Atlético, ahora no se acerca a la trascendencia de entonces.