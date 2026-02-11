Simeone hace autocrítica antes de recibir al Barcelona: «¿Si me reprocho algo? Continuamente»

Ya camina el Atlético de Madrid sin red. Distanciado en Liga, abocado al playoff de la Champions y con la Copa del Rey como su principal bala para lo que queda de curso. Recibe este jueves al Barcelona en la ida de semifinales y lo hace con las bajas de Barrios y Cardoso, además de con el mal sabor de boca que dejó la última derrota liguera contra el Betis. El Atlético de Simeone se juega el ser o no ser. Todo o nada.

El Barcelona también acude con heridas, con las bajas de Raphinha y Rashford. Dos ausencias importantes para buscar el primer paso hacia la final copera. «No estoy pensando en ellos. Pienso en la baja que tenemos de Barrios y necesito centrarme en qué vamos a hacer nosotros y cómo vamos a empezar el partido y con qué partidos no encontraremos. No hay sustituto igual para Barrios. La lesión de Cardoso nos hace daño porque no tiene continuidad. Mendoza y Vargas están entrando bien en el equipo», detalló Simeone.

El Cholo mostró su lado más autocrítico al hablar sobre la temporada, el juego de su equipo y los reproches que se hace. «Continuamente me los hago. El espacio del entrenador es el más criticable. El partido de copa contra el Betis pudo rozar la perfección. Sabemos las necesidades que tenemos para mejorar y para ayudar a los futbolistas a progresar y generar situaciones en el juego que nos faltan», aseguró Simeone.

El Barcelona buscará dominar el partido y marcar el ritmo, su marca de la casa. «Si te encuentras con transiciones rápidas son peligrosos. Con juego asociativo, peligrosos. Sacarle la pelota todo el tiempo no puedes. Porque tiene una presión buena en tu campo. Debemos buscar ese camino y esperemos que podamos materializar nuestro juego, llevando el partido adonde queremos», analizó Simeone.

El Cholo tira de fe y de su equipo como argumentos para dar el primer paso a la final. «Fe tengo siempre, no sólo mañana. Fe en todo lo que hago y lo que genero. Es un rasgo que creo que lo hemos logrado transmitir en todo este tiempo en el Atlético. Nuestra gente la tiene también de toda la vida. Es la tercera semifinal que vamos a jugar. No hay otro camino para llegar a la final».

El técnico argentino también hizo un un llamamiento a la afición colchonera. «La gente es importantísima. Determinante no porque determinantes son los jugadores. Nosotros tenemos que bajar al terreno de juego su energía. Esa que el otro día apareció en el estadio y estuvo todo el tiempo. Necesitamos tener un estadio como normalmente ha sido y nosotros, desde abajo, transmitirse buenas energías y darles un buen partido», finalizó Simeone.