Flick responde a aquellos que dicen que la Copa del Barça ha sido fácil: «Pregunta al Real Madrid»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para atender a los medios de comunicación en la previa de la ida de la semifinal de la Copa del Rey que se disputa este jueves en el Metropolitano (21:00 horas) entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. El entrenador del equipo culé confirmó las bajas de Raphinha y Rashford, y se acordó del Real Madrid.

«Tenemos problemas en el equipo, Marcus no podrá jugar, le dieron un golpe, le duele y tenemos que cuidarle. Creo en mi equipo y en las situaciones difíciles nos crecemos. Jugaremos contra un equipo fantástico, me sorprendieron lo bien que están jugando. El Cholo está haciendo un gran trabajo en el Atlético», comenzó señalando Hansi Flick ante la prensa.

Flick fue preguntado por su opinión sobre los que le quitan valor a la clasificación del Barcelona hasta las semifinales de Copa del Rey tras no medirse a ningún equipo de Primera División. La respuesta fue tremenda: «Pregunta al Real Madrid».

«A mí no me importa. Hay que respetar a los equipos de Segunda y Tercera División. No sé qué es más fácil: el año pasado jugamos contra Barbastro, Betis y Valencia; pudo parecer más fácil por los resultados, pero mira este año contra Guadalajara, Albacete y Racing. Todos ellos han demostrado que son capaces de ganar. No me gusta que se nos diga esto, no tiene sentido. Estoy centrado en mi equipo y es lo único que me interesa, el resto es malbaratar la energía», añadió respondiendo a estas críticas.

Sobre la baja de Raphinha: «Paso a paso, le tenemos que cuidar. Siempre lo da todo, con una alta intensidad, y cuando siente alguna molestia, tenemos que cuidarlo y dar un paso atrás. No estoy contento porque le necesitamos, igual que al resto de lesionados. Son cosas que pueden pasar. Hasta ahora hemos estado bien».

«Tiene sensaciones en el músculo y eso es normal. Hay que cuidar el cuerpo, es lo más importante. Le tenemos que apoyar y vigilar», añadió sobre la baja de Raphinha.

Sobre el estado del césped del Metropolitano: «Ellos y nosotros tendremos que jugar. Si realmente es así, no será bueno porque el césped tiene que cuidarse. En España siempre está en perfectas condiciones y espero que mañana esté mejor que en la última ocasión».

«Estos dos partidos deciden quién llegará a la final, es nuestro objetivo. La temporada pasada fue duro y la ida la jugamos en casa, con un gran resultado. Estamos preparados y queremos llegar a la final», señaló el técnico alemán.

«Solo estoy enfocado en este partido, no me fijo en el Real Madrid. Para vosotros está bien, escribir de estas estadísticas, pero a mí no me preocupa. El Atlético también se merece el respeto, es un club fantástico. Poder medir nuestro nivel contra un rival de estas características es bueno. Vamos paso a paso, siempre hacia adelante», dijo Flick ante los medios de comunicación.

«Estoy muy contento con él porque gestiona bien las situaciones, su contexto. En el terreno de juego siempre es capaz de decidir los partidos, de golpear la pelota en la dirección adecuada… Es un gran jugador y tiene todas las cosas que nos gustan a los amantes del fútbol: sus driblings, uno contra uno, cómo lo gestiona todo. Me gusta mucho lo que veo, en los entrenamientos intentamos que mejores un poco más cada día. Tiene esa hambre de seguir mejorando, puede hacer en los próximos años», contestó sobre Lamine Yamal.