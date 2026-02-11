Raphinha y Rashford son baja en el Barcelona para visitar el Metropolitano

Raphinha tampoco ha entrenado este miércoles junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en una sesión en la que también se ha ausentado Marcus Rashford. El brasileño es baja segura y el inglés también para la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Lleva ya más de una semana Raphinha sin entrenar con el grupo y así continúa. Su sobrecarga, que le obligó a marcharse a vestuarios al descanso del partido contra el Elche, se le ha alargado más de lo previsto. Se perdió los partidos contra Albacete y Mallorca, y tampoco podrá estar ante el Atlético de Madrid este jueves.

El que tampoco ha estado este miércoles junto al resto del grupo en el entrenamiento matinal sobre el césped del Campo Tito Vilanova es Marcus Rashford. El inglés también es baja para el partido ante el Atlético de Madrid, aunque habrá que esperar a que Hansi Flick confirme en rueda de prensa si sus molestias en la rodilla son algo serio o no. Es una baja muy importante porque en los últimos partidos estaba siendo el sustituto del brasileño en la banda.

«El jugador del primer equipo Marcus Rashford presenta unas molestias en la rodilla izquierda derivadas de un golpe recibido en el partido ante el Mallorca. Es baja por precaución para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid», señaló el Barcelona en un comunicado médico publicado este miércoles.

El Barcelona prepara el duelo contra el Atleti sin Raphinha ni Rashford

Un entrenamiento del Barcelona en el que Frenkie De Jong sí entrenó con normalidad tras no hacerlo el pasado martes. Hansi Flick saltó al césped hablando con Koundé en una sesión con las novedades de los canteranos Brian Fariñas y Juan Hernández. Las bajas del equipo, más allá de Raphinha y Rashford, son las de Pedri, Gavi y Christensen para este partido en Madrid.

El Barcelona viaja este jueves por la mañana a Madrid para disputar la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en una final anticipada. Una semifinal que ya se produjo el curso pasado, aunque con la ida en tierras catalanas y la vuelta en el estadio colchonero. Preocupa a ambos equipos el estado del césped antes del choque.