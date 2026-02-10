Laporta se despide de la plantilla del Barça con un abrazo muy significativo con Flick: «Voy a ganar»

Joan Laporta ya no es presidente del FC Barcelona. El dirigente azulgrana formalizó este martes su dimisión para poder volver a presentarse a las elecciones a la presidencia del club y, pocas horas después, Laporta quiso despedirse personalmente de la plantilla del primer equipo del Barça, del cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick en una imagen que ya está acaparando portadas.

El ahora ex presidente del Barça se enrola en la carrera presidencial y aprovecha sus últimos momentos para despedirse. Ha sido este martes, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde Laporta acudió acompañado de Enric Masip, a eso de las 9:20 horas. Con ellos llegó también Rafa Yuste, que asume desde este momento el cargo de presidente en funciones.

Los jugadores del primer equipo estaban citados a las 10:00 horas para poder mantener este encuentro de despedida con Laporta antes de iniciar el entrenamiento programado para las 11:00 por Hansi Flick. El ambiente fue descrito como distendido y cercano, fruto de la relación que el dirigente ha mantenido durante los últimos cuatro años tanto con el vestuario como con el nuevo cuerpo técnico liderado por el alemán.

Durante su intervención ante la plantilla, Laporta explicó de forma directa el motivo de su salida. Según trasladó a los futbolistas, se trata de una dimisión «obligada» para poder concurrir de nuevo al proceso electoral. Al mismo tiempo, quiso enviar un mensaje de tranquilidad institucional, remarcando que el club queda en buenas manos a partir de ahora.

El propio Laporta anunció ante el vestuario que Rafa Yuste será el presidente del FC Barcelona durante el periodo electoral. Y fue precisamente en ese contexto cuando dejó una de las frases que más trascendieron del encuentro: «Voy a ganar, así que volveremos a vernos muy pronto».

El dirigente quiso trasladar un mensaje de optimismo de cara al resultado de las urnas, fijadas para el próximo 15 de marzo, e insistió en que su despedida no debe interpretarse como un adiós definitivo, sino como un hasta pronto. En cualquier caso, desde algunos sectores de la oposición se considera que esta visita al vestuario supone un trato de favor y una actuación poco neutral por parte del club en pleno periodo electoral.

Además, Laporta aprovechó su presencia en el vestuario para dirigirse directamente a la plantilla del Barça en clave deportiva. Les pidió que mantengan la máxima implicación competitiva porque, según expresó, el equipo todavía tiene “retos muy importantes que conquistar” en lo que resta de temporada. También les deseó suerte de forma expresa de cara al compromiso del jueves frente al Atlético de Madrid, un encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey, en el que está en juego el pase a la final.

Más allá del primer equipo de fútbol, la visita de Laporta se prolongó más de lo inicialmente previsto. El ya expresidente quiso despedirse también de las plantillas de baloncesto, fútbol sala, balonmano y del resto de secciones deportivas del club. Precisamente por este motivo, la estancia en la ciudad deportiva se alargó durante más tiempo del previsto.