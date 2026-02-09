Laporta se despide temporalmente del Barça: «Dejo al club mejor de cómo lo cogí hace cinco años»

Joan Laporta ya no es presidente del FC Barcelona. Desde este lunes que convocaron elecciones, el ya ex máximo dirigente culé atendió a los medios después de reunirse con la Junta Directiva para valorar cómo ha sido su mandato y la confianza por volver a ser elegido el próximo 15 de marzo. Es más, se sintió favorito para ganar a la competencia sacando pecho de todo lo que ha hecho en el club estos últimos años.

«Me voy con ganas de volver a veros. Los aficionados han recuperado la alegría y están felices. Me voy dejando el club mejor que hace cinco años. Tuvimos que tomar decisiones difíciles y, viendo cómo han ido las cosas, nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos hecho», comenzó el ya precandidato después de que nombrasen a Rafa Yuste de presidente interino hasta el próximo 1 de julio.

Desde que retomó el cargo allá por 2021, Joan Laporta ha pasado todo tipo de dificultades que pusieron en juego la supervivencia del Barcelona. La salida de Leo Messi, los continuos problemas de Fair-Play, la reforma del Camp Nou, el juicio del ‘caso Negreira’…Todo ello con él al frente del barco: «Conseguimos tirar adelante el estadio y eso que no era fácil por el momento en el que estaba el club. La fuerza del escudo es grande. Es sin duda el proyecto más importante de nuestra historia. Eso nos ha hecho ganar credibilidad con los inversores, socios y el mundo del fútbol», añadió.

También hizo alusión al deseo culé de volver a ganar la Champions, la gran obsesión desde que Laporta volvió al cargo: «Nos mantuvimos para salvar al club. Nos ha dado la confianza. Quiero agradecer a jugadores y jugadoras porque con ellos hemos ganado muchos títulos. Algunos aún se nos resisten, pero los dejamos para estos años si nos votan los socios. Llegarán los éxitos», comentó ante los medios.

El primer discurso de Laporta para seguir siendo presidente del Barcelona