Laporta pisotea al Real Madrid en su última aparición como presidente: «Incomodidad permanente…»

Joan Laporta se ha despedido –puede que provisionalmente– de la presidencia del Barcelona pisoteando al Real Madrid en su última aparición antes de su dejar el cargo este lunes. El catalán hizo balance de su mandato de cinco años (2021-2026) y, entre otras cosas, atacó al club blanco por la Superliga, de la que la entidad blaugrana anunció oficialmente su salida este sábado.

En una entrevista con los canales oficiales del Barça, Laporta presumió de haber recuperado las relaciones del club con FIFA, UEFA y Liga, habiendo dejado tirado al Real Madrid en el proyecto de la Superliga. «Hemos conseguido recuperar estas relaciones. Debe haber concordia entre las instituciones. Puede haber controversias con las normas de control económico y cómo se aplican esas cosas. Pero tenemos una relación de normalidad, correcta», comenzó.

«Con la Federación española estamos muy bien, con una relación fluida y permanente. Con la UEFA hemos regresado a la familia del fútbol, definitivamente hemos dejado la Superliga. Con la FIFA también tenemos buena relación con su presidente», repasó.

«Hemos dejado la Superliga porque es un proyecto que no se podía implementar. Ha servido para que UEFA cambie formatos. La relación con el Real Madrid no es buena y era una situación de incomodidad permanente. El Barça ha actuado correctamente y con total transparencia vamos a intentar buscar la sostenibilidad del fútbol europeo y vamos a contribuir a la paz del fútbol», afirmó Laporta.

Laporta, obsesionado con el Real Madrid

Laporta también valoró su lustro al frente del Barcelona antes de prepararse para las próximas elecciones y ceder el testigo provisionalmente a su hasta ahora vicepresidente Rafa Yuste: «El balance es bueno. Hemos trabajado colectivamente para que la alegría se instale de nuevo en el barcelonismo».

«Tenemos un equipo que enamora con su discurso futbolístico. Tenemos que estar orgullosos porque el culé está contento, porque está viviendo un momento bonito de nuestra historia, porque hemos tomado buenas decisiones. Tenemos una estructura muy sólida. Todo es gracias al socio, que nos ha dado confianza», zanjó.