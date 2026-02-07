El Barcelona hace oficial su salida de la Superliga

El FC Barcelona ha hecho oficial este sábado su salida de la Superliga. Hace tiempo que el club había notificado su desvinculación de esta competición, pero hasta ahora no lo había comunicado oficialmente. «El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea», reza el comunicado.