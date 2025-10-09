Laporta confirma la traición del Barcelona a la Superliga: «Debemos volver a la UEFA»

El presidente del Barcelona Joan Laporta ha dado un portazo definitivo a su apoyo a la Superliga, desmarcándose de ésta y abrazando nuevamente a la UEFA y todo lo relacionado con la Champions League. Ha sido tras su paso por la European Football Clubs, en Roma, cuando el máximo dirigente blaugrana se ha rendido en su apoyo al proyecto de la Superliga, esperando «que haya un acuerdo» para el regreso de su club y los que apoyan a este modelo al fútbol europeo de siempre.

«Nos ha invitado el presidente de la ahora EFC, la European Football Clubs (antigua ECA), y hemos aceptado gentilmente. Hay muy buena relación con Nasser Al-Khelaifi», fueron las palabras de un Joan Laporta risueño y presto a responder preguntas tras abrazar de nuevo a la UEFA.

Laporta aseguró, a la salida del Hotel Cavalieri Waldorf Astoria, que como máximo representante culé están «por la pacificación del fútbol europeo, lo que queremos es que haya un acuerdo y volvamos a la UEFA; es lo que quieren todos los clubes y en ese sentido estamos trabajando».

«Venir aquí es generar buenas sintonías para llegar a este acuerdo que pacifique el fútbol europeo», insiste Laporta, en respuesta a las preguntas de El Chiringuito de Jugones, donde desvela su proximidad y cercanía con Nasser Al-Khelaifi, no sólo presidente del Paris Saint Germain, sino también de la actual EFC, así como con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

Ya en España, Joan Laporta ha dado más detalles sobre su encuentro con el organismo europeo y su importante acercamiento con el Barcelona hacia la UEFA, dando la espalda definitivamente a la Superliga que sigue sosteniendo el Real Madrid: «Estuve ayer en Roma porque me invitó el presidente de la EFC, junto a Yuste, durante la comida oficial de la Champions. Aceptamos. Fuimos y estuvimos en algunas reuniones y tuve la oportunidad de reencontrarme con antiguos amigos del fútbol».

El dirigente culé sostuvo que el encuentro fue «bonito y emocionante» y que desde el Barça están «en la línea de tender puentes con la UEFA» en estos momentos, como muestra su apoyo y contactos con Al-Khelaifi y Ceferin: «Tiene una posición muy clara que saben los afectados. Nos estamos poniendo de acuerdo con UEFA por el bien del fútbol, por la pacificación del fútbol europeo».

«Hay un espacio a recorrer juntos, tanto la Superliga como UEFA», añadía Laporta este jueves, tendiendo también la mano desde el Barcelona al Real Madrid, al que empuja a volver bajo el paraguas de la UEFA y la Champions League y olvidar la Superliga: «Los clubes que estamos en la Superliga debemos volver a UEFA», dijo el presidente azulgrana».

«Europa establece los estándares en lo que respecta al fútbol mundial y desde fuera ha habido intentos de reformar nuestro deporte, pero nunca organizaremos una competición para 12 clubes. El fútbol tiene que ser inclusivo, que todos tengan una oportunidad de ganar las mejores competiciones», fueron las palabras de Aleksander Ceferin este pasado miércoles en Roma, en relación nuevamente a la Superliga y el rechazo por parte de la EFC y la UEFA.