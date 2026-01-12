La extraña conexión entre Víctor de Aldama, Fernando Alonso y Juan Pablo Montoya

El empresario Víctor de Aldama, acusado en la trama del PSOE, Fernando Alonso y Juan Pablo Montoya, ex piloto de Fórmula 1, tuvieron una curiosa conexión en el pasado que ahora se ha hecho viral al publicarse unas fotos de una época en la que Aldama y Montoya participaron en la Copa Racer, un campeonato de automovilismo que se celebró de 2021 a 2025.

En 2023, Víctor de Aldama participó en esta prueba que tuvo cinco pruebas durante la temporada, en el circuito de Navarra, el de Barcelona-Cataluña, el de Valencia, el de Jerez y el de Estoril. Víctor de Aldama formó parte del equipo PMR y en la misma competición estuvo también Juan Pablo Montoya, famoso ex piloto de Fórmula 1.

Además, y en una imagen que se ha hecho viral en las últimas horas en las redes sociales, un coche de los participantes en esta Copa Racer está con los nombres de Juan Pablo Montoya y de Víctor de Aldama. Y la publicidad del vehículo es Kimoa, una marca de ropa fundada por Fernando Alonso. De ahí la extraña conexión entre ellos tres que arrasa en las redes sociales.

La Copa Racer duró de 2021 a 2025 y estaba diseñada para que un coche fuera utilizado por dos pilotos, con sesiones de entrenamientos libres, otra para definir la parrilla y dos carreras, una por cada piloto. 2025 fue el último año en el que se celebró y además de los citados circuitos -que fueron los que hubo en 2023- también hubo carreras en el de Aragón y en el del Jarama.

Como informó OKDIARIO, Aldama, así como algunos socios, eran habituales en la Copa Racer. El empresario, acusado en el caso PSOE, debutó en el premio del circuito de Montmeló, que se celebró el 3 y 4 de abril de 2022. En 2024 no pudieron participar porque no tramitaron el pago correspondiente para la inscripción en la Copa Racer tras el embargo de sus cuentas.