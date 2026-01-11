El paddock de la Fórmula 1 ya habla de un cochazo para Alonso: «Newey aparecerá con un cohete»

Las voces del paddock de la Fórmula 1 están sumidas en una incógnita constante hasta el próximo Mundial. Desde que terminó el pasado campeonato en Abu Dabi no han cesado las informaciones sobre cuál será el equipo dominante o si el motor Mercedes, con o sin penalización de la FIA, va a ser el más potente de 2026. Y en esas, también están opiniones más autorizadas que otras, como las de un campeón del mundo, Damon Hill, que piensa que el Aston Martin de Fernando Alonso se parecerá a un «cohete».

El mítico piloto británico, ahora comentarista de la F1, disfrutó de su único título gracias al Williams diseñado por Adrian Newey en 1996, quien ahora, justo 30 años después, está a punto de desvelar el AMR26, monoplaza creado para el deportista con el que siempre quiso trabajar, Alonso. El FW18 fue absolutamente histórico y permitió a Hill besar la gloria, algo que quiere hacer el español por tercera vez esta temporada.

«Todos esperamos que Adrian Newey haya encontrado algo en la normativa y que aparezca con un cohete. La expectativa es esa, que Aston, que Newey haya encontrado algo», dijo Hill en el pódcast Stay on track, sobre el ingeniero británico, a quien conoce realmente bien. El británico levantó el Mundial en su último año en Williams con el mejor coche que pilotó jamás, como él mismo declaró en su día. «Era más cómodo que meterse en cama por la noche», llegó a afirmar.

Cuándo se presenta el coche de Alonso

Asimismo, Hill se pronunció sobre Williams, donde también es de interés que las cosas vayan bien en el segundo año de Carlos Sainz. Sin embargo, las palabras del ex piloto no son alentadoras. «Lo ha hecho muy bien pero no están preparados», aseguró, refiriéndose a la lucha por cotas más altas. «Alpine, por mucho motor Mercedes que tengan. Están en un gran bache, es un caos», concluyó sobre los de Enstone.

Certezas hay pocas y lo único claro a estas alturas del año son las fechas. Y es que del 26 al 30 de enero se disputarán los primeros test de pretemporada en Montmeló. Serán privados y la F1 no emitirá ninguna imagen, como sí hará unos días más tardes con las tradicionales pruebas de Bahrein (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero).

Antes, se presentará oficialmente el AMR26 el 9 de febrero en Silverstone. Todo ello antes de que el 6 marzo arranque la temporada en el Gran Premio de Australia y veamos en acción real por primera vez el Aston Martin de Alonso diseñado por Newey. ¿Aparecerá con un cohete?