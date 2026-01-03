Un ex jefe de Fórmula 1 carga contra Fernando Alonso: «Es muy bueno eligiendo el peor coche…»

En la Fórmula 1 las críticas están a la orden del día. Tanto las de voces autorizadas como las que no lo son tanto. En este caso, Guenther Steiner, ex jefe del equipo Haas, convirtió la mala suerte de Fernando Alonso en un defecto del piloto español, al acusarle de elegir siempre «el peor coche». Esta reflexión, en la que sacó a la palestra el nombre del asturiano, vino de un vaticinio sobre el futuro de Max Verstappen si abandona Red Bull en 2027, dando por seguro que el tetracampeón del mundo sí escogerá un destino ganador.

La figura de Verstappen será uno de los mayores atractivos durante el Mundial de 2026 si Red Bull vuelve a estar por debajo de los McLaren, Mercedes, Ferrari… o quien sabe si Williams o Aston Martin. Su nombre estará en el mercado con un equipo por delante del resto en la lucha por su llegada, que es el de las flechas plateadas.

Steiner, un habitual en el paddock como comentarista de F1 pese a no estar ya ligado a Haas, da por seguro que «si su contrato sigue abierto y el equipo dominante quiere a Verstappen, se hará». Lo tiene planeado. No hará un movimiento como los de Fernando Alonso», añadió, atacando sin venir a cuento al asturiano.

El actual propietario del equipo Tech3 de MotoGP dio un mínimo cariño a Alonso, afirmando que «es un piloto con talento de otra liga», pero volviendo al cliché de que «siempre se ha colocado en el coche equivocado». «Es muy bueno… eligiendo el peor coche. Max no cometerá ese error, porque su padre (Jos Verstappen) y su mánager (Raymond Vermeulen) conseguirán asegurar el mejor coche posible. Es importante para dar confianza a los que te rodean, y no se deben preocupar», zanjó el italo-estadounidense.

Las elecciones de Alonso

Steiner olvidó que Alonso sí que tomó grandes decisiones a lo largo de su carrera o, al menos, las que habría adoptado cualquier otro piloto. Como por ejemplo marcharse a McLaren en 2007 después de ganar sus dos títulos (llegó con opciones de Mundial hasta la última carrera y lo perdió perjudicado por su equipo), a Ferrari en 2010, donde se le escapó el tercer campeonato en dos ocasiones claras, y con Aston Martin apostó por el futuro y ahora sueña en grande para 2026.