El piloto español de motos protegido por Norris: «Prefiero que gane él antes que Alonso y Sainz»

Lando Norris se convirtió el pasado 7 de diciembre en Abu Dabi en el nuevo rey de la Fórmula 1. El piloto de McLaren ganó su primer título por delante de Max Verstappen y alcanzó el sueño de su vida, aunque su otra gran pasión reside en la otra categoría reina del automovilismo, el Mundial de motos. Y en éste, compite uno de los pilotos por los que apostó cuando se lanzó a crear su propia empresa de marketing, esports y ropa, Quadrant.

A través de la misma, fue invitado por McLaren para apoyarle en el Gran Premio de España 2024 en Montmeló. Iván Ortolá (Calicanto, Valencia, 2004), piloto español de Moto 2, atiende a este periódico para hablar sobre su alianza con el flamante campeón del mundo de F1: «En 2023, mi segundo año de Mundial, gano en América y Jerez de forma consecutiva y varias carreras después me llega un correo y veo algo que se llama Quadrant».

«Se lo mandé a mi mánager y se puso en contacto con ellos. Era para un proyecto de atletas, somos cuatro. A partir de ahí hago contenido digital y soy embajador de la marca de ropa», cuenta Ortolá, que repasa el papel de Norris como CEO de la empresa y cómo influye en su propia carrera deportiva: «Fui el año pasado a Barcelona y estuve en el box de McLaren, pasé tiempo con Lando ese fin de semana y en 2023 vino él a Silverstone y estuvo conmigo en parrilla. Fue de las primeras veces que se le vio en MotoGP. Tenemos una buena relación».

En aquella época aún quedaba año y medio para ver a Norris campeón del mundo y aún le esperaban muchos sinsabores que pasar con Verstappen. Aun así, Ortolá relata el consejo que le dio ese Lando todavía lejos de la madurez total: «Me dijo que sepa hacer lo que yo sé, que confiaba en mí y que diera siempre el máximo porque siempre va a estar ahí apoyándome».

Iván Ortolá y su devoción por Norris

Carlos Sainz, ex compañero de Norris en McLaren, le definió como un campeón que además es buena persona y Ortolá, en su charla con OKDIARIO, se derrite hablando de su ‘padrino’ en el deporte de motor: «Concuerdo al 100% con Carlos. Mira que le conozco mucho menos que él porque no tengo el tiempo suficiente para estar juntos, pero es una persona de 10, educado con todo el mundo para los egos que hay en atletas de primerísimo nivel como el suyo. Él al revés, cuando estuvo en el box en MotoGP preguntaba mucho, es muy curioso con el mundo de las motos, le encantan. Es un tío espectacular, no se le ha subido nada a la cabeza haber ganado el Mundial».

Ortolá, que también se define como una «persona normal a la que no le gusta meterse en problemas», no esconde que «antes de lo de Quadrant no era muy seguidor de la F1». «Conocí a Lando por una canción viral, pero la F1 nunca la había seguido. Gracias a él me empecé a meter más en ella, siempre que puedo veo las carreras para apoyarle. Mi ídolo es Lando».

El valenciano no tiene miedo en afirmar que su clara preferencia al próximo campeonato es el piloto inglés, por delante incluso de sus compatriotas: «Yo voy con Lando, le apoyo al 100%. Me van a matar todos por ‘la 33’. Voy con los españoles, pero si hay una persona que me apoya… Aparte es muy buen tío». Ante semejante muestra de aprecio, este periódico le pregunta por una posible invitación a un test con el McLaren.

La ilusión por pilotar un Fórmula 1

«No me lo ha dicho, ojalá algún día pueda coger un F1. Molaría hacer un intercambio. Él no se ha subido a ninguna moto. Antes de empezar en los karts él iba para piloto de motos, pero al final cambió. Sólo ha cogido moto de tierra, una Moto 3 se le quedaría grande incluso», bromea.