Los grandes mazazos de los que se levantó Norris para ser campeón

Lando Norris ya es el nuevo rey de la Fórmula 1. El piloto británico, que por nivel no es ni mucho menos el mejor de la parrilla, ha demostrado ser un digno campeón por haber conseguido levantarse anímicamente de determinados momentos muy delicados en el que muchos hubieran arrojado la toalla. Sin ir más lejos, los dos últimos han ocurrido en 14 días. Son una serie de mazazos que gracias a su sangre fría cuando todas las miradas apuntaban a él y a un gran McLaren le han hecho mejor competidor.

Norris empezó a ser consciente de que tarde o temprano podía ganar su primer título cuando logró la primera victoria de su carrera en la F1 en el Gran Premio de Miami del pasado Mundial. El Red Bull de Max Verstappen ya no era el que arrasaba prueba tras prueba en 2023 y el británico fue de los primeros en aprovecharse. El McLaren fue claramente el coche dominador de 2024, pero su falta de garra le impidió llegar a luchar por el campeonato contra el holandés.

Además, sufrió el nacimiento de las normas papaya que luego tornaron a su favor cuando desde el garaje de McLaren le pidieron que dejase pasar a Oscar Piastri en el GP de Hungría 2024 cuando iba primero y era él quien se estaba jugando pelear por el Mundial. «Para ser campeón del mundo vas a tener que ayudar a tu compañero», le dijeron. Fue el inicio de un declive hasta final de año en el que Verstappen acabó levantando cómodamente su cuarto trofeo consecutivo.

Norris se sobrepuso a todas esas comidas de coco tanto de Max como de su propio equipo y ganó tanto la última carrera de 2024 como la primera de 2025, pero en la segunda volverían de nuevo los problemas. Esta vez no era Verstappen su máximo enemigo, sino su compañero, que ganó cinco de las primeras ocho carreras para subir a un liderato que conservó hasta el GP de México.

Norris por fin es campeón

Entremedias, hubo dos batacazos que le podrían haber llevado a tirar la toalla. Pero Norris remontó, alzó la cabeza y olvidó sus abandonos en Canadá, por un choque con Piastri, y en Holanda, por un fallo del motor que le dejó tirado, y venció del tirón en México y Brasil para arrebatarle el liderato a su compañero y encargar su primer Mundial.

El trabajo no estaba hecho y así se lo hizo saber Verstappen adelantándole en la primera curva de Las Vegas para ganar la carrera por delante del inglés y, para colmo, la FIA descalificó tanto a él como a Piastri por infringir las normas del sueño, apretando aún más la lucha a tres por el campeonato.

La desastrosa estrategia de McLaren en Qatar le condenó tanto a él como a su compañero, pero apretó hasta el cuarto puesto para encargar un título que ha liquidado este fin de semana en Abu Dabi. Lo ha hecho por lo justo, con sólo dos puntos sobre Verstappen y sin ganar ninguna de las últimas tres carreras. Pero vale igual, Lando Norris es campeón del mundo.