Norris ya es campeón de Fórmula 1 y Verstappen cae con honores ganando en Abu Dabi

Lando Norris ya es el nuevo campeón de Fórmula 1. Después de cuatro años de dominio de Max Verstappen, que cayó con honores ganando la carrera de este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el piloto de McLaren conquistó su primer Mundial quedando tercero incluso por detrás de su compañero, Oscar Piastri. El británico sufrió muy poco para coronarse en el circuito de Yas Marina, aunque siempre se recordará este título por lograrlo por lo justo con aún con el mejor coche, de largo, sólo dos puntos de diferencia y sin vencer en ninguna de las tres últimas citas.

Charles Leclerc pudo ser la única amenaza del campeonato de Norris, pero tras su segunda parada en boxes nunca pudo llegar a acercarse, quedando a más de seis segundos de distancia. Sideral sexto puesto de Fernando Alonso en otro carrerón para acabar uno de sus peores años en la F1 dentro del top 10, justo por debajo de Carlos Sainz, que fue decimotercero por detrás de los Sauber tras desplomarse con el Williams en el cierre. Arriba, un decepcionante George Russell que no ejerció de joker de Red Bull, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Oliver Bearman y Lance Stroll.

La salida estuvo a la altura de la épica que englobaba a esta última carrera del año con el título en juego. Leclerc y Alonso adelantaron a Russell y mantuvieron un bonito duelo en la primera vuelta del que el monegasco salió airoso, pero el protagonista fue Piastri, que le clavó un bestial adelantamiento a Norris tras la segunda recta de DRS para relegarle a la tercera posición. Una más abajo y el Mundial iba a manos de Verstappen, que se escapó con facilidad y trazó su plan de ralentizar la prueba.

Pero el holandés no fue el único en montar el trenecito, también Alonso tras ser superado con toda lógica por Russell. El asturiano dejó acercarse a Bortoleto y le metió más de segundo y medio tras gestionar los neumáticos medios de salida para afianzarse en la sexta posición. Sainz fue adelantado por Liam Lawson y Hamilton y cayó a la decimocuarta plaza en el primer tramo de la carrera.

Pendientes de Tsunoda

Lo positivo para el madrileño es que los dos de delante, tanto Lawson como Bearman, tenían que cumplir una sanción de cinco segundos en boxes. Precisamente lo que ocurrió en el pit lane agitó el ecuador del envite, porque McLaren paró a Norris en vistas de un posible undercut de Russell y al mismo tiempo lo hizo Leclerc.

Ambos salieron detrás de los coches que no habían parado y tras una cadena de adelantamientos, Norris vio por delante a Yuki Tsunoda. Momento clave de la carrera, como Checo Pérez con Hamilton en 2021. El japonés, en su última carrera en la F1, resistió lo justo, pero forzó una situación comprometida, ya que Lando le rebasó por fuera, pudiendo haberse saltado los límites de pista.

Todo Red Bull, pendiente de la FIA, que tenía el día de gatillo fácil en Yas Marina e impuso sanción de cinco segundos a Tsunoda e indultó a Norris. Alonso también tuvo que cabalgar desde atrás y en otro carrerón logró recuperar el sexto que Aston Martin se empeñó en quitarle parándole tarde y lento.

Norris lo gana fácil y con lo justo

La emoción cayó a plomo, con todo a favor para McLaren tras la segunda parada del inglés, que salió a más de cinco segundos de un Russell que fue adelantado fácilmente por Leclerc. El monegasco puso el turbo y a ritmo de vueltas rápidas se quería acercar poco a poco al virtual campeón con más de 10 giros por delante. Pero todo se quedó en un amago y Lando Norris alzó al cielo de Abu Dabi su primer título en la F1.