Fernando Alonso y la noche que lo cambió todo en Aston Martin: «Totalmente inesperado»

Fernando Alonso lo ha vuelto a hacer. Tras una de sus mejores clasificaciones del año, el piloto español saldrá sexto en la carrera del Gran Premio de Abu Dabi. El piloto español habló de su gran relación con Gabriel Bortoleto y de los rebufos que se convierten en favores cuando no se pelea por lo mismo en la última cita del Mundial de Fórmula 1 2025. «Lo importante es que mañana estemos en los puntos», aclaró refiriéndose a él y al brasileño de Sauber.

«La verdad es que inesperado totalmente. No esperaba que íbamos a ser tan competitivos en Abu Dabi, teníamos muchas dudas porque es de curva lenta que se nos ha resistido todo el año. Ayer en los libres 2 no sentí bien el coche, hicimos muchos cambios y ahora se ha sentido mejor. Un poco inesperado ser sexto. Los sábados tenemos un punto fuerte en la crono, los domingos sufrimos un poco más, pero vale más clasificar adelante a ver qué pasa. Un sábado feliz, a ver el domingo», comenzó Alonso.

Sobre las palabras de Gabriel Bortoleto, a quien representa su agencia de pilotos, dijo que «si acabamos quinto y sexto, o algo así le perdono que esté delante». «Lo importante es que mañana estemos en los puntos, estar delante de Nico Hulkenberg significa que está haciendo un año increíble y que todos los focos están en los tres primeros porque así debe ser», añadió.

Alonso sobre los rebufos

«El coche ha mejorado esta noche, hemos cambiado muchas cosas en la configuración. Nunca sabes, en una décima estamos cuatro coches, tengo la suerte de estar el primero de ellos. Hemos tenido un sábado afortunado», dijo. «Di un rebufo a Piastri en la Q1, que igual no salió en la tele, George (Russell) me dio uno en la Q2, Max (Verstappen) también… cuando vas encontrando compañeros de viaje intentas ayudarte. También lo haces en las prácticas. Si peleásemos juntos por el mismo objetivo te apartas, pero cuando estás en otra lucha lo haces por ver si te lo devuelven en otro momento», analizó.