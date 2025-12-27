La candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, gastó 300.000 euros públicos del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer autobombo de su gestión y de las políticas que puso en marcha al frente del Ministerio de Educación. Y lo hizo apenas un mes después de ser nombrada secretaria general de la formación en la comunidad.

La Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes adjudicó en abril de 2025 un contrato para el servicio de gestión de las cuentas en redes sociales del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Si bien el proceso comenzó antes, coincidió con el momento en el que Alegría comenzó a postularse para liderar el partido en su región, a finales de 2024.

Ahora, el Gobierno ha detallado cuáles los «objetivos genéricos» para los perfiles de Facebook, X, LinkedIn, Bluesky, Youtube, Instagram y TikTok. Entre ellos está el «conocimiento de las políticas públicas desarrolladas por el Ministerio» de Alegría. Es decir, un servicio de propaganda de su actividad en un momento en el que la dirigente socialista asumía el liderazgo de los socialistas aragoneses.

Otros de los objetivos de esta medida es fomentar la «actividad pública, enfocada a medios de comunicación». También recogía la difusión a la ciudadanía de «convocatorias públicas, actividades y contenidos del Ministerio».

El Gobierno reconoció en una respuesta parlamentaria que ratifica el contrato firmado por Educación que el contrato podría tener hasta cinco años de duración. Por tanto, el coste fijado para el primer período, que es de 113.290,71 euros, sin impuestos, podría elevarse hasta los 283.226,78 euros.

Pilar Alegría abandonó a mediados de diciembre la portavocía del Gobierno y su puesto al frente de esta cartera. Lo hizo después de que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, del PP, convocase elecciones en la autonomía después de no haber podido llegar a un acuerdo para pactar las cuentas públicas del próximo ejercicio con Vox. Los comicios tendrán lugar el próximo 8 de febrero de 2026.

La ‘llamada’ de Aragón

La ministra portavoz se despidió del Consejo de Ministros el pasado 16 de diciembre. «Cuando Aragón llama, no pierdo ni un minuto», manifestó al final de la rueda de prensa la líder del PSOE aragonés. «Para mí ha sido un auténtico honor, he sentido que ha sido un absoluto privilegio», subrayó visiblemente emocionada.

A su vez, bromeó con que ha habido días en los que atender a los medios ha sido «una pequeña tortura». «Estar aquí, poder ser la voz del Gobierno de España, explicar todas las políticas que venimos aprobado con el objetivo de mejorar la vida de la gente que», fue lo más destacado para Alegría. «Me voy con el corazón lleno, repleta de orgullo y muy emocionada», sentenció.

Alegría evitó dar un consejo a su sucesora, pero se limitó a pedirle que intente «hacer siempre bien su trabajo, con honestidad y rigor». No es tanto un consejo, sino por el camino que nos aplicamos en el día a día: honestidad, verdad y trabajo», ha concluido.

Finalmente, su puesto lo ocuparon dos políticas socialistas. La portavocía del Gobierno la ejercerá la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mientras que la cartera de Educación y Deportes la asumirá Milagros Tolón, hasta este mes delegada de Gobierno en Castilla-La Mancha.

Alegría decidió echar a andar su nueva etapa centrada en el liderazgo del PSOE aragonés desde su pueblo natal, La Zaida. Allí presentó su candidatura con el PSOE a la Presidencia de Aragón sin mencionar en todo su discurso las siglas de su partido.

Alegría admitió sentir «vértigo» por lo que estaba por delante. Y se le pudo ver visiblemente nerviosa en ese nuevo papel, ya que tuvo un primer discurso cargado de errores. «Basta ya de la Presidencia de dos años de Jorge Azcón. Basta ya de una Presidencia que se ha basado en la confrontación y en el diálogo. Basta de no hacerse cargo de los problemas, porque sólo ha entendido que lo importante era la confrontación», señaló.