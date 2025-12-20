El incomprensible discurso de Alegría en Aragón: «Basta de Azcón, su Presidencia se ha basado en el diálogo»

La socialista Pilar Alegría ha presentado su candidatura a las elecciones de Aragón este sábado, 20 de diciembre, desde La Zaida. Lo ha hecho desde un pabellón con apenas gente y con un discurso incomprensible.

En un intento de cargar contra la gestión del popular Jorge Azcón, que ha estado dos años en el cargo y ha convocado elecciones para el 8 de febrero al no alcanzar un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos autonómicos, Alegría ha dicho que la legislatura del PP «se ha basado en el diálogo».

«Basta ya de la Presidencia de dos años de Jorge Azcón. Basta ya de una Presidencia que se ha basado en la confrontación y en el diálogo. Basta de no hacerse cargo de los problemas, porque sólo ha entendido que lo importante era la confrontación», ha señalado en un discurso cargado de errores.

Asimismo, la candidata socialista ha asegurado que el líder del PP en Aragón ha «convocado unas elecciones que nadie ha pedido» para luego indicar que Azcón «no quiere ser el presidente ni quiere hacerse cargo de los problemas de los aragoneses».

«Convocan elecciones y ahora quieren que la campaña pase desapercibida, que nadie sepa que estamos en campaña porque no quieren que les hablemos a los aragoneses de su incapacidad para la gestión», ha agregado.

En otro momento de su intervención, la candidata del PSOE, que dejó hace unos días el Gobierno, ha defendido «la igualdad real y la igualdad de oportunidades». De hecho, la amiga de Paco Salazar, denunciado por varias compañeras de partido por acoso sexual, ha empezado su discurso hablando de «igualdad y respeto para todos y todas».

También ha cargado contra la política de Vivienda del Ejecutivo autonómico, acusando a Jorge Azcón de hacer que los jóvenes no vivan «dignamente» y tengan «que destinar más de la mitad de su sueldo» a un alquiler o hipoteca. Lo que ha obviado es que ella pertenecía hasta hace unos días al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha olvidado por completo esta problemática.