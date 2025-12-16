La ministra de Educación y Deporte y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado este martes que deja el Ejecutivo para ser candidata a las elecciones de Aragón, como ha comunicado a través de la red social X, antes Twitter. Los comicios en la autonomía se celebrarán el próximo 8 de febrero y las encuestas no son muy halagüeñas para los socialistas: los sondeos reflejan una caída de votos de la candidatura que encabezará Alegría.

«Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España», ha expresado Alegría a través de un mensaje en su perfil oficial. «Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país», ha añadido.

Alegría ha manifestado en su mensaje en redes que ha sido «muy feliz», pero que ahora inicia su «camino más emocionante». «Vuelvo a mi casa, a Aragón», anuncia en su post en X. La hasta ahora ministra portavoz ha asegurado sentirse «con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos» en su autonomía. «Gracias de corazón. ¡Seguimos!», concluye el mensaje.

Esto implica que el presidente, Pedro Sánchez, tendrá que acometer la primera crisis de Gobierno del nuevo ciclo electoral –habrá cuatro comicios autonómicos en los próximos meses– que se pondrá en marcha este domingo en Extremadura. Es decir, que tendrá que realizar modificaciones en el Consejo de Ministros y nombrar un sustituto tanto en la portavocía como en el ministerio.

Sondeos en contra

Esta misma semana, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, del PP, ha anunciado oficialmente el adelanto de la convocatoria electoral en la región. Las últimas encuestas publicadas sobre unos comicios allí muestran un descenso del apoyo al PSOE y un crecimiento de los populares.

Estos sondeos, de media, sitúan al PP, que ahora mismo cuenta con 28 escaños, con tres sillones más, llegando hasta los 31. Por su parte, también se constata un desplome de los socialistas que pasarían de 23 a 18 escaños. La subida más potente registrada es la de Vox, que pasaría de 7 a 11 asientos en la cámara autonómica.

Crónica de un cambio anunciado

Sánchez anunció durante la recepción de Navidad de este lunes que nombraría a otra mujer para sustituir a la política socialista en el cargo de portavoz del Ejecutivo. Sin embargo, no desveló la identidad de la ministra que ocuparía el cargo.

Desde La Moncloa, otras fuentes apuestan por que Sánchez se decantará por una mujer que todavía no está sentada en el Consejo de Ministros. Esas mismas fuentes del Gobierno aseguraban que, según la ley, Alegría todavía podría haber continuado al menos hasta 21 días como ministra y portavoz antes de los comicios de Aragón, que se celebrarán el 8 de febrero de 2026. Sin embargo, la política socialista no ha querido apurar los plazos.

De hecho, Sánchez ya abrió la puerta a que esta decisión se adelantase a las vacaciones de Navidad durante la recepción de este lunes. «Siempre, en Navidad, están la lotería, las uvas y la crisis de gobierno», bromeó el también secretario general del PSOE.