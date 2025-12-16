Sánchez se llevó a Angola en avión oficial a una empresa que es cliente de las hijas de Zapatero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se llevó en el Airbus oficial en su viaje institucional a Angola en 2021 a una representación de una empresa que es cliente de la agencia de marketing de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, el ex líder del PSOE y ex jefe del Ejecutivo.

Esta empresa es Grupo Agem, que preside Pedro Hermosilla y que ha sido cliente de Whathefav SL, la agencia que gestionan Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa tras su constitución en el año 2019.

El propio sitio web corporativo de Whathefav SL informó de que entre la cartera de clientes de la agencia se encuentran firmas como Grupo Agem, Huawei, Neox Games o Análisis Relevante SL, entre otras. El administrador único de esta última sociedad es Julio Martínez Martínez, empresario amigo de Zapatero detenido la semana pasada por la UDEF de la Policía Nacional por presunto blanqueo de fondos en el caso Plus Ultra.

Martínez, responsable de Análisis Relevante SL, tuvo el encargo del propio Zapatero de ayudar a la empresa de marketing de sus hijas a abrirse camino en el mundo de los negocios, según fuentes del entorno consultadas por OKDIARIO. Además, Julio Martínez Martínez mantiene una estrecha amistad con el ex presidente socialista «desde hace décadas», apuntan las mismas fuentes.

En el caso del industrial español Pedro Hermosilla, presidente del Grupo Agem, se le considera cercano al ex ministro de Asuntos de Exteriores Miguel Ángel Moratinos. Fue precisamente este jefe de la diplomacia española con Zapatero quien consiguió su liberación en 2009 tras permanecer arrestado en Cuba por el régimen de Raúl Castro acusado de cohecho.

El Grupo Agem ha ejecutado proyectos en el mercado internacional, incluyendo trabajos para instituciones públicas de países como Guinea Ecuatorial, Angola, Senegal, Bolivia o Costa de Marfil, entre otros. A estos países les «acompaña en el reto de hacer crecer los sectores tan fundamentales como sanidad, medio ambiente, infraestructuras y, al mismo tiempo, desarrollar su potencial», señala la propia compañía.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viajó a Angola en abril de 2021 el marco de una gira africana que también le llevó a Senegal, con el propósito de explorar nuevas oportunidades de negocio para las empresas españolas, de ahí que le acompañara un nutrido grupo de empresarios de distintos sectores. Esta visita a Angola fue la primera realizada por un presidente del Gobierno español tras la que protagonizó Felipe González en 1992.

En concreto, según informaron fuentes de Moncloa entonces, Sánchez viajó acompañado por empresarios de Elecnor, AEE Power, Airbus, TSK, Riu, Globaltec Desarrollos e Ingeniería, Redondo y García, Impulso y Grupo Agem, así como la Cámara de Comercio y la CEOE. Ya en dicho destino, estos empresarios asistieron al Foro empresarial España-Angola con el objetivo de «impulsar la entrada de empresas españolas en la economía angoleña, aprovechando el programa de diversificación económica que ha puesto en marcha el Gobierno de este país africano para reducir su dependencia del petróleo», recogió Ep.

Ingresos

Por su parte, la agencia de las hijas de Zapatero, que ha tenido al Grupo Agem como cliente, cerró 2021 con una cifra de negocio de 242.208,68 euros, un 55% más que en 2020, año de la pandemia. Entretanto, los últimos datos disponibles revelan que en 2024 registró unos ingresos de 471.000 euros y unos beneficios netos de 125.000 euros, prácticamente una cuarta parte de la facturación.

De esos 125.000 euros de beneficios, las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez, se repartieron 50.000 euros en dividendos, según las cuentas de la empresa Whathefav SL depositadas en el Registro mercantil. Laura y Alba Rodríguez aparecen como administradoras solidarias de la sociedad.

De acuerdo con las cifras del informe anual, la empresa de las hijas de Zapatero aumentó sus ingresos en 2024 en 70.000 euros, hasta alcanzar los citados 471.000 euros. Esto es, casi un 18% más que el año anterior.

En cuanto a los beneficios, también crecieron de manera importante al pasar de 105.000 euros en 2023 a 125.000 euros en 2024. Algo más de un 19% de incremento sobre el año anterior. La sociedad declaró tener cinco empleados, uno menos que en 2023.