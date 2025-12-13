El ‘caso Plus Ultra’ llega a Zapatero: un detenido por blanqueo es cliente de la empresa de sus hijas

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido, como ha adelantado OKDIARIO, a Julio Martínez Martínez, un empresario español con negocios en Venezuela, en el marco de la investigación sobre el presunto blanqueo de fondos en la aerolínea Plus Ultra. Este tercer arrestado en este caso figura como cliente de Whathefav SL, la agencia de publicidad de Laura y Alba Zapatero Espinosa, hijas del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien intercedió personalmente, según José Luis Ábalos, para el rescate de 53 millones de euros a la compañía venezolana.

Martínez Martínez, natural de Elda (Alicante), es el sexto detenido esta semana en las operaciones abiertas que salpican al PSOE entre las tramas Leire y Plus Ultra. Se suma así a los arrestos del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola —con quien comparte nombre y primer apellido— y del CEO Roberto Roselli.

Al empresario se le imputan los presuntos delitos de fraude fiscal, organización criminal y apropiación indebida. Martínez es una persona ajena a Plus Ultra, no está contratado por la compañía. Solamente ha mantenido vínculos contractuales con la aerolínea.

Cliente de Whathefav SL

La clave de la conexión con Zapatero se oculta en una de las mercantiles de Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante SL, que fue creada en febrero de 2020. Esta empresa figura como cliente de Whathefav SL, la agencia que las hijas de Zapatero han fundado en 2019, ha adelantado The Objective.

La propia agencia de Laura y Alba Zapatero Espinosa ha admitido durante meses en su página web que Análisis Relevante SL era uno de sus clientes. En 2024, último año presentado en el registro, la agencia de las hijas de Zapatero ha facturado 471.810 euros y ha cerrado el ejercicio con un saldo positivo de 125.639 euros.

Análisis Relevante SL tiene como objeto social «la prestación de servicios de apoyo, asesoría, consultoría y otro servicios similares al ámbito de la organización y gestión» y «la definición y elaboración de informes y estudios sobre estrategias y análisis de mercado consultoría de marketing y servicios».

Web de las hijas de Zapatero con el trabajo que hicieron para Análisis Relevante SL, de Julio Martínez.

La firma tiene su sede social en un piso de la calle Diego de León, en el barrio de Salamanca de Madrid. Casualmente, al lado del piso en el que Santos Cerdán ha montado un grupo para pedir dinero a empresas del Ibex 35.

Martínez ha constituido su sociedad el 3 de marzo de 2020, aunque no registra ningún tipo de actividad. Tampoco constan empleados. En 2021 ha facturado 183.775 euros y ha ganado 35.153.

Su propietario figura también como administrador único de otras cerca de 20 sociedades, todas ellas con el mismo esquema: tienen uno o dos empleados, declaran ventas por valor máximo de alrededor del medio millón de euros y prácticamente todas tienen el domicilio social en una localidad de Alicante. Entre esas sociedades, la mayoría de ellas se dedican al sector inmobiliario y gestión de activos.

El registro en la sede de Plus Ultra, ubicada en Madrid, se ha producido este jueves durante largas horas. Las detenciones se han producido en un contexto de hermetismo absoluto para no perjudicar la investigación en marcha. El juzgado no está dando información tampoco a los abogados de los detenidos y les ha pedido que eviten llamar.

«Un empresario discreto»

Fuentes de su entorno aseguran que se trata de un empresario extremadamente discreto que procede de la industria del calzado. Aunque controla decenas de mercantiles, nunca se ha publicado una foto suya.

Martínez Martínez hacía gestiones en Venezuela vinculadas a Plus Ultra. Los expertos en delitos económicos de la Policía le involucran en transacciones financieras destinadas al blanqueo de dinero del régimen chavista en España, Francia y Suiza.

El empresario está en los calabozos de la Policía Nacional de Moratalaz (Madrid). Los agentes de la UDEF le han informado de sus derechos y de la posibilidad de declarar asistido de un abogado.

Ha accedido a responder a las preguntas de su letrado para cooperar con la investigación. No ha contestado a los agentes de la Policía Nacional. Mañana sábado 13 de diciembre pasará a disposición judicial en los Juzgados de Plaza de Castilla.

Pieza separada

La operación en marcha comisionada a los agentes de la UDEF se enmarca dentro de una pieza separada declarada secreta. La juez Esperanza Collados investiga el blanqueo internacional de la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno por un valor de 53 millones de euros. El Gobierno de Pedro Sánchez que dio esa ayuda pública aún no se ha personado en el caso a través de la Abogacía del Estado.

La pieza separada tiene su origen en un auto de la Audiencia Nacional que derivó la investigación al Juzgado de Plaza de Castilla. La juez investiga así una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos.

La investigación, según apuntan fuentes conocedoras del caso, se centra en «la conexión venezolana y el blanqueo con Venezuela», una línea diferente a la pieza principal del caso Plus Ultra, que trataba sobre las ayudas recibidas por la aerolínea.

Fuentes de la investigación aseguran que no se descartan más detenciones de empresarios que han contratado con la aerolínea, incluyendo empresarios venezolanos.

La sombra de Zapaatero ha gravitado desde el principio sobre el rescate de Plus Ultra por la conexión de la aerolínea con el régimen de Nicolás Maduro. Ábalos asegura que Zapatero maniobró en la concesión de los 53 millones de euros a la compañía aérea. El entonces ministro de Transportes firmó el certificado de empresa estratégica y tras ello el Consejo de Ministros hizo el desembolso millonario del que pudieron beneficiarse, a la postre, las hijas empresarias de Zapatero.