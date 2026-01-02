Alegría se graba en una casa familiar de su pueblo para presumir de humildad pese a poseer 3 viviendas

Pilar Alegría, ex portavoz del Gobierno de Sánchez y actual candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, continúa con su particular estrategia de campaña de cara a los comicios regionales que tendrán lugar el 8 de febrero. Utilizando de nuevo los vídeos en redes sociales como teórico aliado, la que fuera ministra de Educación, FP y Deportes se ha grabado en una casa familiar de su pueblo, La Zaida (Zaragoza), para presumir de humildad, cuando realmente es dueña de tres viviendas, tal y como consta en la información del Registro de la Propiedad a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

«¡Hola, os abro la puerta de mi casa!». Con esta introducción, Pilar Alegría utiliza esta casa familiar, en la que ya subió alguna comentada fotografía en días anteriores, en pos de mostrar una dosis de humildad y cercanía, a su parecer necesaria de cara a unas elecciones autonómicas en Aragón en las que parte en teórica desventaja, según las encuestas, con el candidato del PP, Jorge Azcón.

Alegría, pese a utilizar esta humilde casa familiar para grabar el vídeo de Año Nuevo y, en definitiva, hacer campaña, cuenta con tres viviendas en propiedad, dos de ellas en la capital aragonesa, Zaragoza, y otra más en Castellón de la Plana, concretamente en el municipio costero de Benicasim.

Ninguna de estas viviendas ha sido utilizada para grabar el mensaje de Año Nuevo de la candidata del PSOE, quien además de la propiedad de tres inmuebles, también cuenta en su haber –según datos del Registro de la Propiedad–, de manera compartida con sus hermanos, con un terreno rústico heredado en La Zaida, pueblo de menos de 500 habitantes situado en la provincia de Zaragoza y donde se encuentra la casa familiar en la que ha abierto las puertas a sus seguidores.

En el vídeo, de casi cuatro minutos de duración y que, después de una introducción desde la puerta de la casa familiar, se desarrolla en lo que parece el salón principal de la vivienda, Alegría presume de que responderá «a la mentira con la verdad», pero también «a los bulos con datos» y al ruido «de la única manera posible, con serenidad». Todo ello mientras muestra humildad en una casa que no es ninguna de las tres que tiene en propiedad.

«En mi casa, como en las vuestras, no me enseñaron a odiar. Me enseñaron a escuchar, a dialogar y sobre todo a tender la mano. Me enseñaron que quien piensa distinto no es un enemigo, puede ser tu vecina, alguien con quien compartes calle o plaza», expone Pilar Alegría. «Yo crecí en un pueblo pequeño, en una familia trabajadora en la que nadie te regalaba nada, pero nunca te faltaba lo importante», añade, refiriéndose al pueblo y a la casa familiar en la que está grabado su último vídeo.

La humildad que quiere mostrar Alegría dista mucho de los 300.000 euros públicos del Gobierno nacional, presidido por Pedro Sánchez, que gastó para hacer autobombo de su gestión y de las políticas que puso en marcha al frente del Ministerio de Educación, apenas un mes después de ser nombrada secretaria general en la región donde aspira a gobernar el próximo 8 de febrero.

El Gobierno tuvo que detallar cuáles eran los «objetivos genéricos» del contrato para el servicio de gestión de las cuentas en redes sociales del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en concreto de los perfiles de Facebook, X, LinkedIn, Bluesky, Youtube, Instagram y TikTok. Un servicio de propaganda de la actividad de Alegría en el momento en el que la dirigente socialista asumía el liderazgo en Aragón, paso previo a su candidatura a las elecciones.

Críticas a la campaña de Alegría

Los vídeos en redes sociales han tomado un gran protagonismo en lo que va de campaña de Pilar Alegría. La candidata a la presidencia de Aragón por el PSOE ha sido criticada en redes sociales en más de una ocasión, como el pasado 27 de diciembre, cuando publicó una parada cerca de Sabiñánigo, en Huesca, para tomar chocolate en el Hostal de Ipiés, donde juró no haber estado nunca antes.

El intento por mostrar cercanía a los vecinos de la zona se tornó en una avalancha de burlas a través de las redes sociales, donde los usuarios cuestionaron la autenticidad de la socialista.

Otro vídeo, en este caso jugando al popular videojuego de baile, Just Dance, en el Parque Infantil de Navidad de Calamocha, Teruel, junto al alcalde del municipio y otros responsables socialistas, provocó que en las redes sociales dijeran que Alegría «tiene menos ritmo que un espagueti», que baila «como el borracho en las bodas» o «al más puro estilo de Maduro».

Nochebuena = ¡¡Foto familiar de los Alegría!! Felices fiestas y que en el 2026 se cumplan todos vuestros sueños. ¡Mucha salud! ¡Brindemos con Alegría! ❤️🎄💫 pic.twitter.com/tjYK9wPiZQ — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) December 24, 2025

Por último, una fotografía subida en Nochebuena, precisamente en el sofá rojo donde ha grabado el mensaje de Año Nuevo, en la casa familiar, también fue motivo de burla hacia la candidata del PSOE en Aragón. Pilar Alegría se inmortalizó junto a cuatro familiares, todos encima de ella, en una instantánea titulada «Nochebuena = ¡¡Foto familiar de los Alegría!!», donde felicitó las fiestas y no la Navidad a sus usuarios. Las burlas provocaron que, en X, la ex ministra de Educación limitara los comentarios a la fotografía.