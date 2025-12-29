Pilar Alegría a lo Leticia Sabater: visita un secadero de jamones y acaba jugando a ‘Just Dance’

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha protagonizado este domingo un vídeo al más puro estilo de Leticia Sabater, jugando al popular videojuego de baile Just Dance en el Parque Infantil de Navidad de Calamocha, Teruel, tras finalizar una visita a un secadero de jamones en la localidad que se enmarca dentro de su agenda de precampaña electoral. En las imágenes, se puede ver a la ex ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes acompañada de Manuel Rando, alcalde de Calamocha, y otros responsables socialistas locales.

Las redes sociales no han tardado en mofarse de la candidata socialista a las elecciones autonómicas de Aragón y de su forma de bailar con los siguientes comentarios: «Tienen menos ritmo que un espagueti», «Son como el borracho de las bodas» o «Al más puro estilo de Maduro».

La visita de Alegría al secadero tenía el objetivo de «poner en valor» el sector agroalimentario local y destacar la «importancia» de las industrias de productos típicos como el jamón ibérico para el desarrollo económico y el empleo en el medio rural.

Durante el recorrido por las instalaciones, Alegría conversó con los trabajadores y responsables del secadero sobre los procesos de curación y secado de jamones, la innovación en el sector y la necesidad de promover políticas que fortalezcan la presencia de jóvenes y profesionales en zonas rurales.

Alegría finge cercanía con los aragoneses

Pilar Alegría también ha sido criticada en las redes tras publicar este sábado un vídeo de campaña en el que intenta mostrarse cercana a los aragoneses tomando un chocolate en Hostal de Ipiés, en el municipio de Sabiñánigo (Huesca).

El intento de Alegría por aparecer «campechana» y próxima a los vecinos de la zona ha provocado una avalancha de burlas en redes sociales, donde los usuarios han cuestionado abiertamente la autenticidad de una candidata percibida como alejada de la realidad aragonesa.

«Pero ella es muy de Paradores. Y entiendo que también de Hostales», ironizaba un usuario en redes, en clara alusión al escándalo del Parador de Teruel destapado por OKDIARIO, donde el ex ministro José Luis Ábalos organizó una juerga con prostitutas que acabó con la habitación destrozada. Otro comentario señalaba con sarcasmo: «Pilarín, hazte la campechana y cercana a ver si rascamos algunos votos».

Además, varios usuarios han criticado que la ministra haya adoptado repentinamente el «acento maño» en plena campaña electoral: «Qué rápido cogen algunas el acento maño», comentaba con sarcasmo otro usuario.