Azcón evitará una campaña de ‘cuerpo a cuerpo’ con Alegría: «Eso es lo que espera el PSOE»

El Partido Popular de Aragón no entrará en el cuerpo a cuerpo contra la candidata del PSOE a la Presidencia regional, Pilar Alegría. El líder de los populares aragoneses, Jorge Azcón, idea una campaña en la que se prioricen los intereses de la autonomía por encima de los choques personales con sus rivales. Eso «es lo que espera el PSOE», sostienen.

Evitar al máximo la confrontación directa con el resto de los candidatos a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Así es como el PP de Azcón plantea la campaña electoral para las elecciones del próximo 8 de febrero. Unos comicios, convocados de manera anticipada tras el desencuentro con Vox sobre los Presupuestos.

Este miércoles, era el propio Azcón el encargado de avanzar algunos de los ejes principales sobre los que articulará su estrategia para revalidar su mandado al frente del Ejecutivo regional. «Les interesa que haya polarización, ruido y crispación», señaló en relación a que, a su juicio, es lo que esperan en el PSOE.

Para su equipo es vital evitar el choque con Alegría. A pesar de los escándalos de corrupción que cercan a Sánchez en su entorno personal y político, el entorno de Azcón insiste en rechazar la dinámica de ataques personales, o entrar en un duelo del y tú más. Su objetivo por proyectar la imagen de un Gobierno moderado y solvente, convencidos de que una parte significativa del electorado valora por encima de todo la estabilidad y rendición de cuentas.

Fuentes del entorno del líder regional del PP atisban una campaña «propositiva» y «serena», donde su principal ocupación y preocupación sea exclusivamente centrarse «en las necesidades de los aragoneses y en las mejores propuestas».

La gestión del PP

Economía, empleo, inversiones o servicios públicos son algunas de las líneas en torno a las que girarán los mensajes principales de Azcón. Entre sus argumentos, plantear la contraposición de dos modelos de gestión: PP y PSOE. Con todo, el PP trabajará en destacar la estabilidad institucional a la que contribuyen políticas como la rebaja de exigencias fiscales para atraer inversiones extranjeras y contribuir a la creación de puestos de trabajo. También la defensa del mundo rural.

Azcón pretende además marcar perfil propio, lejos de imposiciones externas, frente a la proyección nacional que, hasta ahora, ha tenido su oponente socialista. La candidata de Sánchez que ya lidió contra el líder del PP en su lucha por el Ayuntamiento de Zaragoza. El PSOE, con 10 escaños, resultó ganador de las elecciones municipales, finalmente, gracias al respaldo de los dos concejales de Vox y seis del extinto Ciudadanos.