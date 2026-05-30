Chubascos y nubes en Castilla y León: AEMET advierte de tormentas y cambios en el viento

Poco nuboso inicialmente, pero la tarde traerá nubosidad de evolución y una probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales, especialmente en el tercio oriental de Castilla y León, donde podrían ir acompañados de granizo. Las temperaturas mínimas sufrirán ligeros cambios, mientras que las máximas se mantendrán estables o descienden levemente en el extremo norte. El viento será variable, predominando del oeste o norte, con intervalos flojos que podrían intensificarse en zonas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 30 de mayo

Cielo parcialmente nublado con brisa fresca en León

A medida que el día avanza, León despertará con un cielo parcialmente nublado, como si el sol se desperezara lentamente tras las nubes. Las temperaturas comenzarán alrededor de los 16 grados, subiendo hasta los 30, aunque la sensación térmica podría sentirse un par de grados más alta en su punto máximo. La suave brisa del viento del sureste, que alcanzará los 10 km/h, aportará un toque fresco, aunque hay que estar atentos, ya que durante la tarde existe posibilidad de alguna lluvia pasajera.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, llevando consigo un ambiente más agradable, pero la humedad, que se elevará hasta un 70%, puede hacer que el aire se sienta algo pesado. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 27 grados, descendiendo luego a 16 por la noche. La puesta de sol a las 21:51 promete un final de jornada dorado, mientras que se recomienda tener cuidado con rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 45 km/h, añadiendo un toque de dinamismo a la tarde leonesa.

Zamora: cielo gris y cambios drásticos

Un aire fresco y cargado de humedad envuelve a Zamora, presagiando un día marcado por cambios inesperados. Mientras amanece, el cielo se vista de gris y las nubes amenazan con soltar su carga en cualquier momento. La jornada comenzará con temperaturas que rondan los 18 grados, mientras el viento suave de la mañana prepara el escenario para lo que vendrá.

A medida que avance la tarde, el tiempo dará un giro drástico, con temperaturas que podrán alcanzar los 35 grados y rachas de viento que superarán los 30 km/h. La sensación térmica será notablemente alta, lo que sumado a una humedad del 70% generará un ambiente agobiante. Mejor llevar paraguas y estar preparado para la inestabilidad que podría marcar el ritmo del día.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y temperaturas agradables

La jornada amanecerá en Salamanca con un cielo mayormente despejado, brindando una bonita vista al salir el sol a las 06:54. Las temperaturas matinales comenzarán en torno a los 18°C, subiendo hasta alcanzar los 33°C durante la tarde, lo que dará una sensación térmica similar, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo del día, el viento soplará de forma suave desde el suroeste, a una velocidad de 10 km/h, aunque no se esperan rachas adversas que afecten las actividades diarias. La humedad comenzará baja, lo que hará que el ambiente sea más agradable.

La tarde se presentará tranquila, con temperaturas que se mantendrán entre los 31°C y 21°C al caer la noche. La probabilidad de lluvia es prácticamente inexistente, por lo que no hay preocupaciones en este sentido. Se disfrutarán de unas 14 horas y 52 minutos de luz natural al final del día, con un cielo que se verá despejado y grato, ideal para pasear y aprovechar la tarde en la ciudad. En definitiva, será una jornada cálida y placentera.

Valladolid: ambiente templado con nubes y calma

El tiempo en Valladolid se presenta con un ambiente templado, con algunas nubes que podrían aparecer a lo largo del día. La temperatura oscilará entre los 17 y los 33 grados, lo que hará que la jornada resulte agradable, aunque con leves probabilidades de lluvia durante la tarde-noche y viento en calma que no debería alterar el transcurso habitual del día.

Un clima así invita a disfrutar de un paseo al aire libre, ideal para conectar con la naturaleza o simplemente relajarse en una de las plazas. Aprovechar la tranquilidad de la jornada puede ser una excelente opción para las actividades cotidianas.

Cielos despejados y riesgo de lluvia en Burgos

La jornada en Burgos comienza con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que oscilan entre los 14 y 17 grados. La sensación térmica se mantiene agradable en la mañana, invitando a disfrutar de los espacios al aire libre.

A medida que avanza el día, el cielo se nublará y hay una posibilidad de lluvia por la tarde-noche, con temperaturas máximas alcanzando los 30 grados. Se recomienda llevar un paraguas si planeas salir más tarde y optar por ropa ligera durante las horas más cálidas.

Palencia: cielo despejado y calor aliviante

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 15 grados. A medida que avanza la jornada, el termómetro se animará hasta alcanzar un máximo de 33 grados, mientras el viento soplará suave del norte a unos 5 km/h, proporcionando un alivio en el calor de la tarde.

La noche se prevé tranquila, con un ambiente cálido que podría hacer que la sensación térmica alcance los 34 grados. Aunque no se esperan lluvias durante el día, es recomendable mantenerse hidratado y disfrutar de las horas de sol antes de que las temperaturas empiecen a descender.

Cielos despejados y posibles lluvias en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados, ideales para disfrutar de un paseo y sentir la brisa suave. Las temperaturas rondan los 18 grados, ofreciendo una sensación térmica placentera que invitará a abrigarse ligeramente. A medida que avance el día, se espera que el ambiente se mantenga similar, con máximas que alcanzarán los 16 grados. La tarde continuará siendo agradable, aunque con pequeñas probabilidades de lluvia. Llevar un paraguas podría resultar prudente para la noche, aunque las temperaturas seguirán siendo suaves.

Segovia: cielo despejado con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y una mañana fresca, con temperaturas alrededor de los 19°C. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 32°C por la tarde, mientras que durante esta franja horaria es probable que se registren chubascos, con un 30% de probabilidad de lluvias intermitentes.

Con la llegada de la tarde-noche, conviene estar atentos a las precipitaciones puntuales y prepararse para un descenso de la temperatura al caer el sol. La humedad relativa podría alcanzar un 45%, así que se recomienda hidratarse bien y, si se sale, no olvidar un paraguas por si acaso.

Nubes y riesgo de lluvia al caer la tarde en Soria

La jornada en Soria comienza con un suave amanecer, donde las temperaturas rondan los 16°C y la sensación térmica se siente fresca. Con el cielo parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia es baja hasta el mediodía, aunque la tarde promete ser más templada, con una máxima que alcanzará los 31°C y un aumento considerable en el riesgo de precipitaciones.

A medida que avanza el día, la humedad irá en aumento y el cielo se cubrirá más, complicando la tarde-noche con probabilidades de lluvia más elevadas. A pesar de que el viento soplará moderadamente del norte, la sensación térmica podría hacer que el calor se sienta más intenso. Desde la salida del sol a las 06:48 hasta su ocaso a las 21:36, Soria disfrutará de más de 14 horas de luz, aunque las gotas de lluvia podrían ser protagonistas al final de la jornada.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET