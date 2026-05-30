Cielo poco nuboso o despejado en toda la provincia de Barcelona, aunque se prevén intervalos de nubes altas durante la tarde y posibilidad de chubascos y tormentas en el interior norte. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso y el viento será flojo. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 30 de mayo

Barcelona: cielo despejado con brisa suave

La jornada se presenta con un cielo despejado que, a medida que avanza el día, se irá adornando con algunas nubes pasajeras. La brisa suave del viento, que sopla predominantemente del este a unos 10 km/h, hará que la sensación térmica se mantenga placentera, superando los 28 grados en su máximo esplendor. Con la salida del sol a las 6:21, Barcelona disfrutará de aproximadamente 15 horas de luz para deleitarse con este espléndido día.

Ya por la tarde, las temperaturas continuarán en una agradable tendencia, alcanzando valores alrededor de los 27 grados. La humedad, en su punto más alto, podría dar una ligera sensación de ambiente cargado, aunque sin riesgo de precipitaciones. La puesta del sol, programada para las 21:16, cerrará un día en el que el viento puede refrescar momentos cálidos, convirtiendo cada rincón de la ciudad en un lugar ideal para disfrutar al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat:

Ambiente pesado con viento fuerte

El aire se siente pesado en L’ Hospitalet de Llobregat, como si la ciudad estuviera en el umbral de un cambio. Las nubes grises se amontonan sobre el horizonte, presagiando un día de sensaciones encontradas. La mañana comienza fresca, con una temperatura mínima de 20°C y sin probabilidades de lluvia, aunque la brisa se hace notar, soplando a unos 10 km/h provenientes del este.

A medida que avanza la jornada, la calidez alcanzará hasta 28°C, pero la tarde traerá consigo un descenso térmico y la posibilidad de fuertes rachas de viento de hasta 80 km/h. La humedad, que en su máximo asciende al 80%, puede resultar agobiante. Un consejo práctico: no olvides llevar paraguas, ya que la tarde-noche podría sorprender con lluvias.

Ambiente ideal para actividades al aire libre en Badalona

La jornada comienza en Badalona con un amanecer despejado y agradables temperaturas que rondan los 22 grados, ofreciendo una sensación térmica de hasta 29 grados. Con un viento suave del sureste a 10 km/h, el día se presenta tranquilo y sin posibilidades de lluvia, lo que invita a disfrutar del exterior. A medida que avanza la mañana, la temperatura ascenderá hasta alcanzar un máximo de 28 grados en la tarde, con un cielo que se mantendrá mayormente claro.

Durante la tarde, el ambiente resultará cálido, aunque la humedad se sentirá más ligera, rondando el 50%. Con el sol saliendo a las 06:21 y poniéndose a las 21:16, Badalona disfrutará de casi 15 horas de luz, ideal para aprovechar actividades al aire libre. El viento, aunque suave, podría dejar algunas rachas de hasta 8 km/h, pero sin causar incomodidades. En resumen, un día propicio para disfrutar del buen tiempo.

Cielo despejado y ambiente templado en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo templado y condiciones mayormente estables. Durante la mañana y la tarde, se espera un cielo despejado, con algunas nubes dispersas en ocasiones. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 31 grados, con un leve viento del sureste que aportará frescura al ambiente.

Es un buen momento para disfrutar de un agradable paseo o realizar actividades al aire libre. El ambiente tranquilo invita a aprovechar el día con calma, ya que se prevé que no haya grandes sorpresas en el tiempo.