Alerta de la AEMET a Madrid y avisa por lo que llega este fin de semana: no es normal en mayo

La AEMET lanza una alerta para Madrid este fin de semana, no es normal lo que llega en este mes de mayo. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. Son días de aprovechar al máximo el sol y las buenas temperaturas, pero cuidado, también deberemos empezar a prepararnos para unos cambios que llegan a toda velocidad.

Este tiempo que tenemos por delante, puede acabar siendo el que nos acompañará en breve en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Estaremos muy pendientes de una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo y sin duda alguna, acabará siendo esencial que lo tengamos en mente. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás estemos ante unos récords que puede ser claves que tengamos en mente. Este tiempo de unos días en los que la estabilidad ha dado paso a un importante aumento de las temperaturas que puede cambiarlo todo.

No es normal en mayo

Será mejor que nos preparemos para un mes de mayo en el que todo puede ser posible. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán en unos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a un giro radical en el que nos espera un importante cambio.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Este fin de semana tocará estar pendientes de unas temperaturas que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar como algo habitual en estos tiempos.

La capital de España se prepara para lo peor en unos días en los que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a descubrir, de la mano de un tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Estamos ante unas temperaturas y una ola de calor que no son nada habituales para estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en breve.

La AEMET lanza una alerta en Madrid ante lo que llega

Este fin de semana estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. El tiempo se convierte en un problema en el corazón de España, cuando descubrimos que lo que nos estará esperando es algo muy diferente.

La AEMET no duda de lo que podría pasar con unas cifras de récord en Madrid: «Intervalos de nubes altas, con nubosidad de evolución diurna durante las horas centrales, con probables chubascos dispersos y tormentas por la tarde, más probables en la Sierra. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo variable». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas relativamente elevadas en zonas llanas».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el norte de las islas Canarias y área cantábrica, así como en Galicia a primeras horas, predominarán los cielos nubosos. Por la tarde se formará abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular, con tormentas y chubascos en regiones de montaña del centro y nordeste que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento en Pirineos y entorno de la Ibérica. Asimismo en otras regiones del centro peninsular podrán darse tormentas secas acompañadas localmente de rachas muy fuertes de viento. Bancos de niebla matinales en Galicia, alto Ebro y área cantábrica, con posibles brumas costeras en Alborán. Las temperaturas máximas descenderán en Baleares, tercio norte y fachada oriental peninsular, con aumentos en Andalucía occidental y litorales de Alborán. Mínimas en ascenso en la mitad sur de la Península y con un predominio de los descensos en el área cantábrica, alto Ebro y Galicia. Pocos cambios térmicos en el resto. Se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superando los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y depresiones del tercio nordeste, incluso rebasando los 38 en Guadiana y Guadalquivir. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en el cuadrante suroeste así como en puntos del litoral mediterráneo y de las depresiones del nordeste». Tocará prepararse para lo peor, en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que puede ser claves.