El calor intenso tiene fecha de caducidad: se irá bruscamente este día en el litoral cantábrico

Se irá bruscamente este día en el litoral cantábrico el calor que parece que ya tiene fecha de caducidad. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden llegar a toda velocidad y que nos servirían para cambiarlo todo. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve con estos días en los que realmente cada detalle cuenta. El tiempo se convierte en un problema para el que deberemos estar preparados.

Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y en especial en estas zonas en las que tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. Es momento de reconocer lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tenemos que afrontar un destacado cambio de tendencia. Se irá bruscamente este calor que tenemos en mente en unos días en los que nos habíamos acostumbrado a unas temperaturas que están por encima de lo que sería habitual en esta época del año. La fecha de caducidad de este fenómeno en el litoral cantábrico puede cambiarlo todo.

Tiene fecha de caducidad este calor intenso

Será mejor que no nos acostumbremos a un calor intenso que puede llegar a toda velocidad y sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que todo puede ser posible. Tocará empezar a pensar en algunas peculiaridades que llegan a toda velocidad y que serán esenciales.

Es mejor que nos preparemos para despedirnos de unas temperaturas que, sin duda alguna, pueden acabar de batir todos los récords en estas próximas horas. Lo que nos estará esperando es un importante cambio que podría tener fecha de caducidad antes de lo esperado.

No es normal que tengamos en mente unas cifras que pueden complicarse por momentos. Llegando hasta unas temperaturas que, sin duda alguna, podrían acabar siendo las que nos marcarán de cerca con algunas peculiaridades o novedades que debemos tener en cuenta.

España se prepara para convertirse en un horno, pero cuidado, hay un punto del país en el que parecerá que las temperaturas sufren un importante descenso en cuestión de horas. Tiene fecha de caducidad esta anomalía a la que nos enfrentamos y puede ser clave que lo tengamos en mente.

Este día se irá bruscamente el calor del litoral cantábrico

El litoral cantábrico está en el punto de mira de la AEMET, por una razón de peso, será de las primeras zonas en las que desaparecerá este calor intenso. Estos días las temperaturas están totalmente disparadas tal y como vemos en las principales ciudades del país, pero cuidado, todo puede cambiar en un momento.

Tal y como nos explican los expertos de Meteored: «La llegada de aire más fresco asociado a una vaguada atlántica y la entrada de vientos de componente marítimo provocarán un descenso térmico brusco a orillas del Cantábrico. El descenso comenzará hoy en el litoral norte de Galicia y Asturias, con temperaturas máximas de 6 a 10 ºC más bajas respecto a las que se registraron ayer».

Siguiendo con la misma explicación: «Según las previsiones de la AEMET, mañana viernes las temperaturas máximas bajarán entre 5 y 15 ºC respecto de los valores que se den hoy en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. El bajón se notará especialmente en el litoral y prelitoral, particularmente en Cantabria donde la caída podría ser de hasta 12 ºC en apenas 24 horas. El descenso térmico más extremo se producirá en Bilbao, donde pasarán de tener hoy hasta 35 ºC a mañana apenas 27 ºC. De hecho, el interior de Vizcaya es la única zona de España que tendrá aviso naranja por altas temperaturas; pueden registrarse hasta 37 ºC a primeras horas de la tarde. Los avisos por calor llegarán también al litoral de Vizcaya, el interior de Guipúzcoa y Cantabria al completo. La menor variación térmica se producirá en Vitoria, con apenas 3 ºC menos entre hoy y mañana. Esto se debe al carácter más continental de esta ciudad, situada en el interior sur del País Vasco. En algunas poblaciones del interior de Cantabria también habrá variaciones de hasta 10 ºC en 24 horas: en Sarón y Rubalcaba pasarán de tener hoy 33 ºC a mañana apenas 22 ºC de temperatura máxima».

Un factor lo cambiará todo y nos hará descubrir que puede ser esencial para hacer descender estas temperaturas que están disparadas: «El viento será el principal responsable: hoy soplará el este y noreste a lo largo de las comunidades cantábricas. Los vientos del este y sureste llegan con poco recorrido marítimo a estas zonas, actuando como terrales y arrastrando el calor superficial desde zonas continentales de Francia. A partir de esta misma tarde, se producirá un giro de vientos a componente oeste, con gran recorrido atlántico, que irán avanzando de oeste a este por la costa cantábrica».