La AEMET activa las alertas en España por calor: «Los registros son históricos»

Los registros son históricos y obligan a la AEMET a poner las alertas en España ante un calor intenso que activa un protocolo nunca visto. En estos días de mayo en el que las temperaturas no dejan de subir, podemos estar preparados para descubrir lo que podría pasar en breve. Con la mirada puesta a estos cambios que pueden convertirse en un riesgo para todos. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando con unas alertas por calor que pueden ser claves que tengamos en mente.

España es una de las zonas en las que el aumento de las temperaturas puede continuar poniendo en riesgo a más de una comunidad autónoma que rozará los récords para un mes de mayo. El verano aún no ha comenzado y ya tenemos por delante algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. En especial, si descubrimos qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que los registros nunca han tenido unas temperaturas tan altas. Estaremos muy pendientes de un calor que puede llegar a unos registros que costará de creer.

Estamos viendo unos registros históricos

Es hora de apostar claramente por unos registros históricos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En estos días en los que realmente tocará empezar a tener en mente algunos detalles que, sin duda alguna, serán los que nos afectarán de lleno.

Estos registros que nos estarán esperando pueden convertirse en un problema para muchos que sabrán reconocer en primera persona lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con un mes de mayo que ya apunta maneras.

Tenemos por delante un tiempo que puede acabar generando más de una sorpresa en unos días en los que realmente tendremos que afrontar una serie de peculiaridades que acabarán marcando unas jornadas en las que las altas temperaturas serán una realidad.

Nadie hubiera imaginado que ese calor del que huyamos en verano, buscando formas de refrescando o con el aire acondicionado, volvería a estar muy presente en unos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Este tiempo parece que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Activa las alertas en España por calor

El calor obliga a activar las alertas en España ante un cambio de tendencia que llega antes de lo esperado. En especial, si tenemos en cuenta que estamos ante un mes de mayo en el que ya se están batiendo récords. Pensar en lo que puede pasar en breve, puede acabar siendo lo que nos afectará en unos días en los que todo llegará.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en Galicia, Ceuta, Melilla y el norte de las islas Canarias, donde habrá intervalos nubosos. Por la tarde se espera la formación de nubes de evolución en zonas del centro y de la mitad norte peninsular, que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña, con mayor probabilidad en el alto Ebro, sistema Ibérico y en los Pirineos. Posibles brumas o nieblas costeras en Galicia, Cantábrico, Ceuta y Melilla, con presencia de calima en el extremo sur peninsular.

Las temperaturas máximas descenderán en Canarias, Galicia, el Cantábrico y el Ampurdán, y aumentarán en el sudeste peninsular y Baleares. El descenso puede ser notable en el Cantábrico oriental. Pocos cambios térmicos en el resto. Las mínimas descenderán en Canarias y ascenderán en la meseta, el Levante y Baleares. Se mantendrán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superando los 34-36 grados en zonas del Cantábrico oriental, vegas del este, meseta Norte, interiores de Mallorca, así como en la mayor parte del cuadrante suroeste y en el tercio nordeste peninsular, donde incluso se podrán alcanzar los 36-38 grados en sus principales depresiones. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en el suroeste, en el Ebro y en los litorales del este peninsular y de Baleares».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas que superarán los 34-36 grados en el cuadrante suroeste y en el tercio nordeste peninsular, sin descartarlo localmente en la meseta Norte y vegas del este, y podrán rebasar los 36-38 grados en el Guadiana, Guadalquivir y Ebro. Mínimas por encima de 20 grados en el suroeste, en el Ebro y en los litorales del este peninsular y de Baleares. Soplará levante con posibles intervalos fuertes en el Estrecho, con viento moderado del norte en litorales de Galicia y viento flojo en general en el resto de la Península. Predominarán las componentes este y sur en la mitad sur y la fachada oriental peninsular, y las componentes oeste y norte en el resto, con régimen de brisas en costas. Viento flojo de componente oeste en Baleares, rolando a nordeste. En Canarias, alisio moderado de componente norte con posibles intervalos fuertes».