Cielos despejados y temperaturas en ascenso en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán el tiempo en el conjunto del territorio andaluz este 28 de mayo de 2026. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso en el tercio oriental, mientras que en el resto se mantendrán en descenso o sin cambios. Las máximas, por su parte, subirán o se mantendrán estables, excepto en el extremo occidental donde se prevé un descenso. Los vientos serán flojos y variables, aunque se espera un levante moderado a fuerte en la provincia de Cádiz.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 28 de mayo

Cielos despejados con calor intenso en Sevilla

El cielo de Sevilla se presenta despejado y radiante, como si se estuviera desperezando lentamente después de una larga noche, con una temperatura que a la mañana se quedará en unos agradables 19 grados. La suavidad del aire se verá acompañada por un ligero soplo de viento, que aunque no será fuerte, sí ofrecerá un refrescante alivio con ráfagas que alcanzarán los 20 km/h. A medida que el sol vaya ascendiendo en el horizonte, se espera que la calidez se intensifique, alcanzando una máxima de 37 grados, una invitación a disfrutar de esta hermosa jornada.

Ya por la tarde, la sensación térmica podría acercarse a los 39 grados, haciendo que el ambiente se sienta cálido y acogedor. Sin embargo, a pesar de esta calidez, no hay amenaza de lluvia, lo que permite disfrutar del tiempo al aire libre sin preocupaciones. Con una humedad moderada que rondará el 15%, se podrá sentir un ambiente agradable y ligero hasta que el sol se retire en su descenso a las 21:36, dejando una estela dorada en el cielo sevillano.

Córdoba: nubes y viento antes de la lluvia

Córdoba despierta envuelta en un manto de nubes que presagia cambios significativos en el tiempo. Las primeras luces del día traen consigo un viento fuerte que agita las hojas de los árboles, mientras los vecinos comienzan sus rutinas con la sensación de que algo inusual se avecina. A medida que avanza la mañana, las temperaturas oscilan entre los 16 y 21 grados, pero la inestabilidad promete lluvia y un descenso térmico notable.

La transición entre mañana y tarde marcará un contraste palpable, pues se espera que el termómetro alcance los 37 grados en los momentos más álgidos. Con rachas de viento que podrían superar los 30 km/h y una humedad relativa que llega hasta el 60%, es recomendable no olvidar el paraguas al salir. Un día para estar preparados y disfrutar de la frescura que eventualmente traerán las lluvias.

En Huelva, ambiente sereno y vientos suaves

El tiempo transcurre con estabilidad a lo largo del día, manteniendo temperaturas agradables que oscilan entre los 17 y 29 grados. Las nuves pueden aparecer de forma puntual, pero se esperan vientos suaves que no deberían alterar la tranquilidad de la jornada.

Un ambiente sereno invita a disfrutar de actividades al aire libre, perfecto para un paseo relajante por el parque o simplemente compartir momentos agradables con amigos. Es un buen día para disfrutar de la vida cotidiana sin prisas.

Ambiente cálido para actividades al aire libre en Cádiz

Este miércoles en Cádiz amanece con un cielo despejado y temperaturas suaves que rondan los 21 grados, alcanzando un máximo de 26°C por la tarde. La brisa del sur, que sopla a unos 15 km/h, traerá consigo un ambiente agradable, aunque con rachas que pueden llegar a los 45 km/h, por lo que se recomienda precaución en las zonas expuestas. La humedad se mantendrá en niveles moderados, haciendo que la sensación térmica se sienta igual que la temperatura real.

A lo largo del día, el sol brillará, proporcionando cerca de 14 horas de luz. Por la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado, pero no se esperan lluvias en la jornada. Será un día con ambiente cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en esta hermosa ciudad andaluza.

Jaén: cielo limpio y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura mínima de 21 grados, perfecta para salir a disfrutar del aire fresco. A medida que avance el día, se expecta que la temperatura suba hasta los 35 grados, manteniendo el ambiente cálido y agradable.

Con vientos suaves de hasta 10 km/h, será un buen momento para pasear al aire libre. No olvides llevar contigo una botella de agua y protección solar, ya que el sol lucirá radiante durante todo el día.

Cielo despejado y calor durante el día en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y una temperatura mínima de 18 grados, dando la bienvenida a un día cálido en Málaga. A medida que avance la jornada, el mercurio alcanzará los 29 grados, mientras el viento, soplando del sureste a una velocidad de 10 km/h, aportará una agradable brisa.

A pesar del sol radiante, se prevé una leve subida en la humedad relativa, que podría alcanzar hasta un 65%. Es recomendable llevar una botella de agua y protegerse del sol durante la tarde, que se presenta como la parte más cálida del día.

Granada: cielo despejado y calor agradable

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente agradable, ideal para dar un paseo. Las temperaturas rondan los 17 grados, creando una sensación térmica agradable que invita a disfrutar del aire libre. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con más fuerza, elevando la máxima hasta los 34 grados por la tarde. Es una buena oportunidad para usar ropa fresca y cómoda y no olvides mantenerte hidratado mientras te deleitas con el esplendor de esta jornada soleada.

Almería: cielo despejado y calor apacible

El cielo de esta mañana se presenta despejado, con una agradable temperatura mínima de 19 grados que invita a disfrutar del aire fresco. A medida que avance la jornada, el mercurio trepará hasta alcanzar los 28 grados, mientras el viento soplará suavemente desde el sur a 15 km/h, aportando una sensación térmica que podría rozar los 29 grados en las horas más cálidas.

Sin embargo, se anticipa un ligero cambio hacia la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender. La humedad, que alcanzará un máximo del 75%, puede hacer que el ambiente sea un poco más pesado. Se recomienda hidratarse y aprovechar la luz del sol hasta su puesta a las 21:20, ya que la noche se presenta tranquila, con mínimas de 20 grados y una brisa que podría refrescar la atmósfera.