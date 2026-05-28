Hoy 28 de mayo de 2026, la provincia de Bilbao amanecerá con cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas que se mantendrán estables. Se prevé un viento flojo variable que cambiará a este por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y calor moderado durante el día

Las nubes se asoman en Bilbao este día, como si el cielo se desperezara lento antes de dar paso a la luz del sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 37 grados, la jornada se prevé cálida, aunque la sensación térmica podría alcanzar su punto máximo, haciendo que el ambiente se sienta un tanto pesado y cargado. El viento soplará desde el este, moderado a unos 10 km/h, pero con ráfagas que pueden superar los 30, así que sería prudente asegurar bien los sombreros.

Ya por la tarde, las nubes continuarán haciéndose notar, pero no hay riesgo de lluvia, lo que permite disfrutar de las horas de luz desde el amanecer hasta el ocaso. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán a 20 grados, ofreciendo un respiro fresco tras el calor del día. Así, los bilbaínos pueden aprovechar la jornada sin preocuparse por precipitaciones inesperadas, disfrutando de un tiempo agradable y perfecto para pasear por la ciudad.

Nubes y viento con posible lluvia en Baracaldo

Las nubes ya comienzan a asomarse en el horizonte de Baracaldo, presagiando un día marcado por la inestabilidad y el movimiento del viento. Por la mañana, el cielo será gris, con temperaturas que rondarán los 20 grados, mientras los primeros vientos hacen su entrada con una velocidad de hasta 10 km/h, creando una sensación de frescura.

A medida que avance el día, se intensificarán las ráfagas, aumentando a 34 km/h. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 35 grados, pero la humedad puede hacer que la sensación térmica sea bastante más elevada. Con una probabilidad de lluvia significativa, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para cualquier cambio en el tiempo.

Guecho: ambiente caluroso y soleado

Este 31 de octubre, Guecho amanece con un cielo mayormente despejado que promete una jornada agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 ºC por la mañana y alcanzarán un máximo de 31 ºC en la tarde, por lo que se sentirá un ambiente bastante caluroso, especialmente al mediodía, con una sensación térmica que puede llegar a los 32 ºC. La humedad estará en niveles elevados, alcanzando hasta un 80%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado.

A lo largo del día, el viento soplará suavemente desde el este, con una velocidad media de 5 km/h y algunas ráfagas pueden alcanzar los 8 km/h. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado con un total de aproximadamente 15 horas de luz, gracias a que el sol saldrá a las 06:37 y se pondrá a las 21:42. En resumen, será un día cálido y húmedo, perfecto para disfrutar al aire libre.

Santurce: cielo despejado con brisa suave

La jornada presenta un tiempo estable, con un cielo mayormente despejado a lo largo de la mañana y algunas nubes ligeras por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 33 grados y aunque no se esperan lluvias, una suave brisa de 5 km/h permitirá disfrutar de un ambiente refrescante.

Es un día ideal para pasear, disfrutar de actividades al aire libre o relajarse en un café. Aprovecha el ambiente tranquilo para desconectar y disfrutar de la belleza de tu entorno.

Cielo despejado y calor intenso en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo despejado y una temperatura agradable de 22°C, lo que invita a disfrutar de un paseo al aire libre. Con una brisa suave de unos 10 km/h, el ambiente resulta perfecto para comenzar el día.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una máxima de 37°C por la tarde. Con el sol brillando intensamente, se recomienda vestir ropa ligera y gorra para protegerse del calor. Una tarde ideal para disfrutar en las terrazas o dar un paseo por los parques.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET