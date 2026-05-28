La ciudad española que alcanza los 40 grados en mayo y pide precaución a la población

Los 40 grados en mayo los espera esta ciudad española que alcanza unas cifras que obligan a pedir precaución a la población. Es hora de empezar a pensar en estos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En unos días en los que tocará saber qué es lo que puede pasar ante un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Se pide precaución a la población, esta ciudad española puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y podría hacernos pensar en todo lo que está por llegar. Son tiempos de conocer en primera persona lo que nos estará esperando en unos días de mayo en los que todo puede acabar siendo posible. Los expertos no dudan en alertar ante una ciudad que se acerca antes de que empiece el verano a unas temperaturas que ya pone los pelos de punta. Las alertas estarán activadas estas próximas horas ante un calor nunca visto.

Pide precaución a la población

Todo el mundo se prepara ante un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente tocará empezar a ver llegar una serie de cambios que podrían acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas.

Estaremos muy pendientes de un cambio en el tiempo que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a unos cambios que pueden trasladarnos a lo peor de una primavera que puede dejarnos ciertos cambios de ciclo.

Este tipo de detalles hacen que la población se empiece a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de elementos que acabarán marcando la diferencia y que pueden ser las que nos afectarán de lleno. La población puede empezar a prepararse para una situación que puede complicarse por momentos y que, sin duda alguna, podría ser un problema para todos.

Ante unas temperaturas que hace no mucho eran un récord de lo peor del verano, estamos viendo como mayo aún no ha terminado y ya las tenemos en España. Un riesgo que la AEMET se encarga de poner sobre la mesa.

Alcanza los 40 grados esta ciudad española

Esta primera ola de calor que está azotando gran parte del territorio nos invita a ver lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertirse en un problema para muchos. Sobre todo, si tenemos en mente lo que nos puede estar esperando en las próximas horas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales. Temperaturas en ascenso, localmente máximas sin cambios. Vientos flojos variables. Levante moderado en el Estrecho». Todas las capitales andaluzas pueden llegar a los 40 grados, Sevilla, Cordoba y hasta Jaén, pueden ver llegar esta cifra en estas próximas horas, antes de lo esperado.

Una situación que se enmarca en un episodio poco común: «Se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en Galicia y en el norte de las islas Canarias, donde habrá intervalos nubosos. Por la tarde se espera la formación de nubes de evolución en zonas del centro y de la mitad norte peninsular, que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña, de forma más probable en el noroeste.

No se descartan brumas o nieblas costeras en Galicia y Cantábrico, con presencia de calima ligera en altura en Canarias, que podría afectar también a zonas de los extremos oeste y sur peninsulares. Las temperaturas máximas descenderán en Canarias y en el Cantábrico occidental y norte de Galicia, incluso de forma notable, y aumentarán en las regiones mediterráneas. Mínimas en descenso en Canarias y en aumento en la mitad oriental peninsular. Pocos cambios térmicos en el resto. Se mantendrán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superando los 34-36 grados en zonas de Galicia, del Cantábrico y de la meseta Norte, así como en la mayor parte del cuadrante suroeste y en el tercio nordeste peninsular, donde incluso se podrán alcanzar los 36-38 grados en sus principales depresiones. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en el suroeste y en el Ebro».

Con las alertas en gran parte de esta comunidad: «Temperaturas máximas que superarán los 34-36 grados en el cuadrante suroeste y en el tercio nordeste peninsular, sin descartarlo localmente en el Cantábrico, sur de Galicia y meseta Norte, y podrán rebasar los 36-38 grados en el Guadiana, Guadalquivir y Ebro. Mínimas por encima de 20 grados en el suroeste y en el Ebro».