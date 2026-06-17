Egipto no se anda con chiquitas: mejora un 24% la eficacia de sus paneles solares pulverizando agua para reducir 22 ºC su temperatura

Para aprovechar al máximo la energía de la luz diurna, uno se imaginaría que lo ideal sería que el cielo esté despejado durante todo el año. Pero no es tan así. Los paneles solares pierden capacidad de transformación electromagnética cuando los termómetros se disparan sin control, un fenómeno muy frecuente en Oriente Medio y el norte de África.

Un grupo de científicos ha publicado recientemente los prometedores resultados de un experimento empírico orientado a paliar la brutal pérdida de potencia por culpa del calor extremo. La metodología empleada promete cambiar la forma de gestionar grandes parques de generación eléctrica en todos los climas secos del planeta.

La pulverización de agua baja la temperatura de los paneles solares y eleva su eficacia

El proyecto publicado en revistas académicas como Nature demuestra los beneficios directos del enfriamiento activo en instalaciones fotovoltaicas de gran tamaño. Los expertos ubicaron boquillas específicas encargadas de esparcir gotas microscópicas sobre las placas cuando el solapamiento térmico alcanza topes perjudiciales para los equipos de captación.

El impacto repentino del líquido genera un choque térmico controlado en toda la estructura externa. La evaporación rápida a causa de la sequedad ambiental consigue restar nada menos que 22 ºC a la temperatura superficial de los módulos en pleno pico de la jornada de insolación.

Como resultado directo de esta fuerte bajada térmica, el rendimiento general de las instalaciones repunta de forma sustancial e inmediata.

El estudio de campo certifica un claro incremento de la eficiencia operativa que oscila establemente entre un 20% y un 24% respecto a los módulos sin refrigeración.

El gasto de agua no será un problema: circuitos cerrados para optimizar el recurso hídrico

Gastar reservas de agua en medio del árido desierto genera debates más que evidentes y entendibles sobre la sostenibilidad a largo plazo del formato. Para evitar cualquier tipo de derroche de un recurso natural tan escaso, los ingenieros responsables han apostado por circuitos y sistemas completos de recirculación.

El caudal que resbala por los paneles tras el rociado inicial se recoge en canalones habilitados en la parte inferior de las estructuras de soporte. Tras pasar por un proceso de filtrado mecánico bastante sencillo, el líquido retorna puro al depósito principal para su reutilización inmediata.

Esta técnica alivia el consumo hídrico de la planta y previene el fuerte estrés térmico en las células fotovoltaicas interiores.

Al trabajar con temperaturas más amables, los materiales sensibles sufren una menor degradación estructural y prolongan su vida útil varios años adicionales con pleno rendimiento.

Otro avance: vibraciones mecánicas para barrer el polvo de los paneles solares

Más allá del implacable sol abrasador, la finísima arena suelta resulta una enemiga temible para estas plantas de producción. La acumulación constante de suciedad tapa la luz entrante y hunde la eficiencia de los módulos fotovoltaicos hasta en un 33 % en cuestión de escasas semanas.

Para solucionar esto, investigadores de la Universidad Alemana en El Cairo complementan las habituales técnicas de enfriamiento hídrico con curiosos sistemas de autolimpieza. Han diseñado unos soportes especiales que aplican vibraciones controladas directamente a las placas mediante la acción sincronizada de motores diminutos.

El sutil movimiento físico reproduce el comportamiento natural de las hojas de los árboles expuestas frente al azote del viento. Esta ligera y continua sacudida desprende las partículas de polvo incrustado y los restos de agua estancada de forma automática, sin requerir la intervención humana.

¿Por qué este es un paso importante en el mapa global de las energías renovables?

Egipto avanza a paso verdaderamente firme en su lenta transición hacia un modelo energético con base verde. La ambiciosa meta de su gobierno pasa por elevar drásticamente su capacidad de captación lumínica y reducir paulatinamente el uso masivo del gas natural para generar electricidad de consumo doméstico.

Las extensas explanadas desérticas del territorio ofrecen un terreno inmejorable para construir rentables huertos solares, aunque primero deben superar algunos fuertes obstáculos técnicos en la operativa diaria de la zona, como los siguientes:

Soportar el clima extremo sin llegar a derretir materiales muy sensibles.

Evitar que el polvo fino bloquee de inmediato la entrada de luz diurna.

Garantizar un suministro seguro y constante de agua para mantenimientos básicos.

Por último, a nivel global, la Agencia Internacional de la Energía cifra en 420 gigavatios la capacidad fotovoltaica añadida al planeta durante el año pasado.

China logra concentrar el grueso de las nuevas instalaciones, seguida a enorme distancia por el claro empuje verde de Estados Unidos y la Unión Europea.