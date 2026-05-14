Nadie lo ha visto venir: el primer gas natural sin fuentes fósiles está en Extremadura, y solo necesita hidrógeno y CO2

Aunque uno no esté al tanto, la dependencia de los yacimientos fósiles es uno de los mayores lastres para la economía contemporánea. La novedad reciente, es que un consorcio tecnológico en Extremadura ha conseguido sintetizar el primer gas natural cien por cien libre de hidrocarburos subterráneos en territorio europeo, un paso que abre un gran abanico de posibilidades.

Y desde luego, este hito industrial supone un cambio radical en el modelo de abastecimiento del territorio nacional. La propuesta aprovecha de manera inteligente las formidables condiciones climáticas del sur de la península ibérica para transformar recursos naturales muy abundantes en un producto manufacturado de altísimo valor añadido para las empresas.

El primer gas natural verde despega en Extremadura: ¿Cómo lo lograron?

El proyecto acuñado como T2X, liderado por la empresa tecnológica alemana Turn2X, ha elegido la localidad cacereña de Miajadas para fabricar el codiciado gas natural de origen enteramente renovable. Esta infraestructura productiva opera y fusiona moléculas de hidrógeno limpio con dióxido de carbono biogénico, el cual procede de una instalación cercana de bioetanol.

Para lograr esta compleja transformación, los ingenieros recurren a un procedimiento termoquímico histórico bautizado como la reacción de Sabatier. En el interior de un reactor diseñado a medida, ambos gases se someten a altas temperaturas y presiones extremas. ¿El resultado final? Agua pura y metano sintético de calidad comercial.

Y cabe aclarar que la gran ventaja operativa de este fluido radica en que resulta químicamente idéntico al de origen fósil. Por tanto, el producto terminado se inyecta directamente, sin necesidad de adaptaciones, en la red de distribución operada por la firma «Gas Extremadura», un avance que consolida un récord de integración en la península.

El respaldo millonario del Banco Europeo del Hidrógeno a la innovación

La Comisión Europea ha bendecido esta iniciativa tras seleccionarla dentro de la tercera subasta oficial de su entidad financiera dedicada a los gases renovables. El proyecto radicado en suelo extremeño comparte protagonismo con otras ocho propuestas comunitarias, listas para repartirse un ambicioso fondo continental que ronda los 1.090 millones de euros.

A nivel estrictamente técnico, la vanguardista planta de Miajadas cuenta con una enorme capacidad de electrólisis cifrada en nueve megavatios. Los cálculos prevén una producción ininterrumpida que rozará las 6.390 toneladas de hidrógeno de grado ecológico a lo largo de sus diez primeros años de intensa actividad comercial.

Para viabilizar económicamente este colosal despliegue de ingeniería, la empresa promotora percibirá una ayuda comunitaria directa de 0,62 euros por cada kilogramo certificado que logre introducir en la red. Este mecanismo compensa temporalmente los elevados costes de producción frente a los precios estándar de la energía de origen mineral.

España inyecta fondos adicionales a estos modelos de gas natural: ¿De dónde viene el dinero?

Consciente del enorme potencial que atesora el país, el Estado español ha decidido no dejar escapar a las empresas que rozaron la aprobación continental. El Ejecutivo nacional aportará 440 millones de euros extra de su propio presupuesto para respaldar aquellas infraestructuras energéticas que superaron todas las exigencias técnicas europeas exigidas.

Esta estrategia conjunta también cuenta con el respaldo firme de otras potencias, dado que el gobierno alemán inyectará a su vez 1.300 millones de euros para sus iniciativas internas.

Mediante estos estímulos financieros a gran escala, las administraciones pretenden facilitar el despegue definitivo de la tecnología de transformación de energía a gas (‘Power-to-Gas’). La finalidad última pasa por descarbonizar con urgencia aquellos sectores electrointensivos que resultan casi imposibles de electrificar, como la industria del vidrio, la cerámica o la siderurgia.

Extremadura se consolida como el gran nodo continental de la descarbonización

Tengamos ojo aquí, porque la elección del emplazamiento extremeño no obedece a ninguna casualidad corporativa, sino a las miles de horas anuales de radiación solar que ofrece la región. A este factor determinante se suma la inmensa disponibilidad de suelo industrial y la cercanía planificada a la futura red troncal del hidroducto de la Vía de la Plata.

Las autoridades autonómicas han destacado reiteradamente las excepcionales condiciones geográficas del territorio para acoger a empresas internacionales especializadas en transición verde.

Así, toda esta confluencia de factores favorables fomenta la rápida implantación de un potente ecosistema colaborativo donde entrelazan esfuerzos la administración pública, los promotores privados y las distribuidoras regionales consolidadas.

El éxito incuestionable de esta primera experiencia comercial ha impulsado ya la tramitación medioambiental de una segunda instalación gemela en la misma localidad cacereña.

Podría concluirse entonces que esta confirmación de viabilidad, amparada en contratos a largo plazo como el sellado con la operadora Axpo Iberia, ratificaría que la independencia energética ha dejado de ser una simple aspiración teórica para el país.