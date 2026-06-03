Lo que paso con el núcleo de la Tierra en el 2010 sigue desconcertando a los científicos a día de hoy: «Pueden surgir…»

El núcleo de la Tierra en el 2010 sufrió un cambio importante que sigue desconcertando a los científicos más de una década después. Este fenómeno puede parecer sacado de una película, pero es real. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En estos días en los que el planeta puede darnos más de una sorpresa inesperada. Es hora de conocer qué se esconde en las profundidades de la Tierra.

Este elemento que llega a toda velocidad y puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Parece que no terminamos de conocer del todo a un planeta que hasta la fecha desconocíamos y que puede acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de cambios y de sorpresas que llegan a toda velocidad y que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar de una forma o de otra. Este interior de la Tierra parece que tiene un plan diferente del que nos imaginaríamos, es cuestión de ponerse manos a la obra con un cambio que puede ser esencial que tengamos en consideración.

Pueden surgir algunos detalles que siguen desconcertando a los científicos

No todo se puede explicar, en especial, si estamos ante un proceso que puede cambiarlo todo por completo. Estamos ante una serie de situaciones que pueden acabar de darnos más de una sorpresa inesperada, en estos días en los que cada detalle cuenta.

Este planeta Tierra que nos está dando sorpresas en referencia a un tiempo que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede ser esencial que lo tengamos en mente.

La Tierra tiene algunos detalles escondidos en su interior que siguen un proceso que el ser humano no conoce. Tal y como nos explicaron estos expertos, pudimos empezar a visualizar algunas situaciones que hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante y que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en estas próximas jornadas.

Desde 2010 que el planeta sufre un cambio de tendencia que afecta directamente al núcleo, fue percibido por algunos animales y el ser humano sigue sin encontrarle explicación alguna.

En 2010 este fenómeno que afecto al núcleo de la Tierra sigue siendo un misterio

La realidad es que pese a disponer de una tecnología que se puede quedar corta frente a lo que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica algunos datos que hasta el momento no sabíamos y que puede significar un cambio de tendencia importante que empezó en 2010.

Un reciente estudio publicado en Journal of Studies of Earth’s Deep Interior nos explica que: «Este artículo se publica después de la revisión por pares en el Journal of Studies of Earth’s Deep Interior (jSEDI). En este artículo, investigamos el comportamiento del flujo de fluido en el núcleo de la Tierra a lo largo del siglo XXI. El flujo del cóctel de hierro líquido en el núcleo exterior de la Tierra genera el campo geomagnético y su tasa de cambio, la variación secular. Suponiendo que la difusión magnética es insignificante en escalas de tiempo de menos de 100 años, podemos invertir las observaciones de SV de observatorios terrestres y satélites geomagnéticos para modelos del flujo de fluido en la parte superior del núcleo. Investigamos el flujo de la superficie central, modelado a partir de observaciones de SV de 1997 a 2025. Históricamente, el flujo de la superficie central ha sido predominantemente hacia el oeste, como se requiere para mantener un campo magnético a la deriva hacia el oeste, que se asocia con un giro planetario de flujo hacia el oeste, desplazado del eje de rotación de la Tierra».

Siguiendo con la misma explicación: «Este giro no afecta el flujo en el Pacífico ecuatorial, y encontramos que el flujo aquí cambia en 2010 de débilmente hacia el oeste a fuertemente hacia el este. Nuestro modelo sugiere que el flujo del Pacífico hacia el este se ha estado debilitando desde 2020. El aumento del fuerte flujo hacia el este en el Pacífico es contemporáneo con un cambio en el comportamiento en el núcleo interno, como se observa en la geodesia y la sismología, y planteamos la hipótesis de que estos cambios en el interior profundo desencadenaron los cambios inferidos en el flujo bajo el Pacífico».

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en cuenta y que quizás esté detrás de alguno de los fenómenos que estamos viviendo hoy en día. El tiempo y las nuevas tecnologías nos ayudarán a conocer un poco más el núcleo de la Tierra.