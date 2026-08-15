Pensábamos que el problema estaba en el aire, pero los científicos acaban de descubrir que el océano guarda mucho más calor del que creíamos

Los científicos acaban de descubrir que el océano guarda mucho más calor del que creíamos, aunque pensábamos que el problema estaba en el aire. Estos días en los que las cifras están disparadas totalmente, lo que puede pasar es que estemos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de saber dónde está el problema que estos días están causando estragos. Este aumento de las temperaturas que estamos viviendo, quizás no sea culpa del aire, sino que el problema puede estar por debajo de él.

Es agua en la que nos está dando motivos a los científicos para descubrir que guarda más relación de lo que esperábamos con unas altas temperaturas que van en aumento. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos lo que puede pasar con estos detalles que quizás hasta la fecha nadie hubiera visto llegar. Lo que está pasando en casi todo el mundo, es algo para lo que debemos estar preparados. El aire, pero sobre todo el agua, puede indicarnos lo que tenemos por delante.

El problema no está en el aire

La realidad es que estamos viviendo unos días en los que las temperaturas pueden acabar siendo un problema. En especial, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Es hora de reconocer lo que puede pasar con unas cifras que ponen los pelos de punta.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada pequeño paso puede ayudarnos a entender un sistema que sin duda alguna nos hará entender un poco mejor qué es lo que nos estará esperando. Los científicos no dudan en intentar entender qué es lo que pasa con un aire que parece que puede acabar siendo el primer paso en estos días en los que realmente cada paso puede ser esencial.

Estos estudios que incluyen a un clima que podría alejarnos de lo que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno en unos días cargados de acción. El verano se acabará convirtiendo en una época en la que las altas temperaturas se convierten en un serio problema. El aire quizás no sea el problema más grave.

Los científicos acaban de descubrir que el océano guarda mucho más calor del que creíamos

El océano guarda mucho más calor del que creíamos, los científicos acaban de hacer un descubrimiento que puede cambiarlo todo por completo. Es cuestión de ponerse manos a la obra con un tipo de detalle que ja pasado por alto a los expertos hasta la fecha.

Tal y como explica la revista especializa Scitechdaily: «Una ola de calor marina puede tener un comienzo y un final oficiales, pero el agua caliente que afecta a un ecosistema a menudo no lo tiene. Como una olla que continúa absorbiendo calor a lo largo del tiempo, las aguas costeras pueden permanecer inusualmente cálidas durante semanas o meses en torno al evento en sí. La investigación dirigida por William & Mary’s VIMS & Batten School introduce una forma de medir esa exposición más amplia. Basándose en registros de temperatura a largo plazo de 20 estuarios de EE. UU., el estudio trata las olas de calor marinas (MHW) como parte de episodios de calentamiento más grandes en lugar de picos aislados. Publicado en Communications Earth & Environment, el trabajo clasifica los períodos cálidos que ocurren antes y después de los MHW y los combina en una medida de exposición al calor acumulada. El marco está destinado a representar mejor las condiciones de temperatura que los organismos marinos realmente experimentan y mejorar las evaluaciones del riesgo ecológico».

Siguiendo con la misma explicación: «»Comenzamos a notar estas anomalías de agua caliente a ambos lados de las olas de calor marinas y nos dimos cuenta de que en realidad están incrustadas dentro de períodos más largos de agua caliente», explicó el autor principal Ricardo Utzig Nardi M.S. ’25, un especialista en investigación que trabaja con el coautor Piero Mazzini, profesor asistente en VIMS y la Escuela de Ciencias Costeras y Marinas de Batten. «Suena obvio, pero los estudios generalmente se centran solo en la ventana de la ola de calor marina, y esa no es una representación precisa de las condiciones del mundo real». Nardi descubrió que el calentamiento sostenido con frecuencia se extiende a lo largo de semanas o meses, con la ola de calor marina formalmente definida que ocurre en algún lugar dentro de ese intervalo más largo. En muchos casos, las fases cálidas antes y después del MHW contribuyeron con tanta exposición acumulada al calor como la propia ola de calor, o incluso más».