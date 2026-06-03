Cámara de Comercio de Alicante y AEFA homenajean a las empresas centenarias: «Representan el arraigo al territorio»

Aceitunas Serpis, de Alcoy, fundada en 1926; Antiu Xixona, de Jijona, fundada en 1863; Antonio Cascales Gómez S.L., de Redován, fundada en 1925; Azafranes La Llave, de Novelda, fundada en 1911; Fundiciones Balaguer, de Onil, fundada en 1916; Herboristería y Cerámica Vicente Pascual de Alicante, fundada en 1916; y Uvas Cabrera, de Benisa, fundada en 1895, han sido las siete empresas que han recibido el reconocimiento de la VII Gala de Empresas Centenarias de la provincia de Alicante. Esas siete empresas pasan a formar parte del Club de Empresas Centenarias, que concentra ya a un total de 48.

Un acto que ha estado organizado por la Cámara Alicante, la entidad presidida por Carlos Baño, y la Asociación de la Empresa Familiar (AEFA), que lidera Maite Antón, y que se ha celebrado en el Teatro Principal de Alicante, inaugurado, por cierto, en 1847. A la VII Gala de Empresas Centenarias de la provincia de Alicante han asistido más de 500 personas. Desde su primera edición se constituyó como el primero que reconoce y pone en valor a estas empresas, que «representan el arraigo al territorio», como ha destacado Carlos Baño.

Carlos Baño ha destacado que es «imposible» encontrar un evento «tan entrañable, tan cariñoso y tan cercano, como es este». El presidente de Cámara Alicante ha tenido palabras de agradecimiento para Francisco Gómez y Juan Riera, «que fueron los que iniciaron todo esto». También ha mostrado su «admiración por todas las empresas que homenajeamos y, sobre todo, por todas las personas que las conforman y que generación tras generación han hecho posible que sigan formando parte de la realidad económica de esta maravillosa provincia».

También ha destacado que se trata de empresas que «han sabido mantenerse fieles a sus raíces y sin dejar de evolucionar en ningún momento». Y que han sabido «adaptarse siempre a los nuevos tiempos».

Por su parte, Maite Antón ha resaltado que la Gala de Empresas Centenarias de la provincia de Alicante «ya se ha convertido en un referente nacional, al ser la primera que, junto al Club de Empresas Centenarias, se creó en toda España». Maite Antón ha destacado a las empresas centenarias como «faro y referente por haber sido capaces de superarlo todo».

Además, ha destacado que «por no poner más trabas hoy, precisamente, es un día feliz, ya que anteayer fue publicada la ley de acompañamiento a los presupuestos (de la Generalitat) en la que se anunciaba la incorporación hasta el cuarto grado de consanguineidad para la consideración de empresa familiar», tras lo que ha dado las gracias «al Consell y al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, por hacerse eco de nuestras peticiones para así facilitar la existencia de cada vez más empresas familiares centenarias».

El acto ha contado también con la presencia y participación del presidente de la Diputación, Toni Pérez; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el secretario autonómico de Comercio, Felipe Carrasco; y el director territorial de Cajamar Alicante, Manuel Nieto. Y ha evidenciado, además, la enorme unidad que existe entre el empresariado alicantino que, como el acto celebrado en el Teatro Principal, se ha mostrado como una gran familia.

En el transcurso de su intervención, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que Alicante va a ser la primera ciudad de España que va a dedicar una calle a la empresa familiar. La citada calle, según ha revelado Luis Barcala, estará ubicada en el Polígono Llano del Espartal «ocupando un lugar central». De hecho, tal como ha anunciado también el alcalde de Alicante, el Ayuntamiento va a renombrar muchas de las calles de alrededor para que todas ellas tengan una vinculación directa y sean los principios empresariales los que den nombre a todas y cada una de esas mismas calles.

Ha cerrado la gala el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, quien ha subrayado y «puesto el acento» en todo lo dicho por Carlos Baño y Maite Antón. También ha destacado que es «un orgullo» reconocer a empresas centenarias de la provincia de Alicante. Porque, según ha expresado, «reconocer a empresas familiares de la provincia de Alicante es reconocer a la empresa familiar de nuestra provincia». También ha avanzado que «quizás, dentro de un tiempo, haya que reconocer a otro club, sería el selecto club de las empresas bicentenarias». «Espero», ha añadido Toni Pérez, «que entonces quien esté aquí pueda seguir reconociendo con orgullo que son empresas familiares, porque eso querrá decir que hemos hecho bien las cosas».

Manuel Nieto ha destacado que «no me cansaré de reiterar mi agradecimiento a la Cámara y a AEFA. A ti, Carlos (Baño), y a ti, Maite (Antón), y a vuestros predecesores, Juan Riera y Francisco Gómez, por crear, impulsar y cuidar una iniciativa tan maravillosa como esta». También ha dado las gracias a «todas las personas que han formado parte de estas siete empresas a lo largo de su historia», porque una empresa centenaria «se construye persona a persona».

La Gala ha contado con el patrocinio de Cajamar, Diputación y Ayuntamiento de Alicante y la colaboración de Impulsa Alicante, Padima, KPMG y Museo Comercial. Y ha estado organizada por AEFA y Cámara Alicante.