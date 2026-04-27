Los empresarios respaldan a Carlos Baño tras otro ataque de la izquierda para tomar Cámara Alicante

Los empresarios mantienen intacto su aval a Carlos Baño tras el nuevo ataque de la izquierda mediática para tomar Cámara Alicante, la entidad que Baño preside y que se encuentra en proceso electoral. El periodo que marca el inicio de esos ataques. La última acusación al presidente cameral es que la sociedad que le permite formar parte del pleno está extinguida desde finales de 2023 y que esta circunstancia le supondría la pérdida de la condición de componente del pleno cameral. Algo que en absoluto comparten expertos jurídicos, sobre la base, entre otras cuestiones, de que Baño tenía otras tres empresas en la Cámara y que todos los acuerdos adoptados son válidos. Lejos de romper la unidad empresarial en torno a Baño, la nueva acusación la ha incrementado. Los empresarios alicantinos están notablemente molestos con esos ataques y consideran que, con cada uno de ellos, la izquierda está consiguiendo el efecto inverso, porque está victimizando más al presidente de Cámara Alicante.

La izquierda política y mediática considera a la Cámara de Alicante como el bastión clave para reescribir la historia de los principales órganos empresariales en la Comunidad Valenciana y devolverla a la situación establecida en tiempos del socialista Ximo Puig.

En esa operación, están inmersas la izquierda mediática, pero también una parte de la antigua cúpula de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), descabalgada por los nuevos dirigentes, partidarios de una posición más reivindicativa e independiente que les permita volver a ser un contrapeso en las decisiones que les afectan.

El epicentro de todo ese proceso se ubica en la provincia de Alicante, porque en una parte muy considerable del nuevo empresariado alicantino existe la firme convicción de que, si sus organizaciones ceden ante ese envite, a continuación caerán como un castillo de naipes todas las demás. En este caso, en el territorio autonómico. Es decir, que se producirá un retorno al estatus que existía en tiempos de Ximo Puig. Terreno abonado para la influencia política en el marco empresarial. Por ello, el consenso para mantener la actual unidad interna, de la que en décadas no disfrutaba el empresariado alicantino, está centrado en Carlos Baño, que es la cabeza visible del equipo y quien lo ha cohesionado.

A los empresarios no les gustó nada la detención técnica de Carlos Baño por los bonos de consumo. Les gustó aún menos que, tal como publicó OKDIARIO, se intentara promover a candidatos alternativos que rechazaron el ofrecimiento. En unos casos por convicción. Y, en otros, porque el consenso en torno a Baño y, en consecuencia, la unidad empresarial era tal, que nadie quiso postularse y quien lo hizo, no halló respaldo. Y, ahora, lo que piensan es que, con tanto ataque, la izquierda política y mediática está logrando el efecto opuesto. Es decir, victimizarlo de tal modo que gana más afines. Pero, sobre todo, están hartos de las injerencias en sus procesos internos.

Todo ello, según los expertos jurídicos, se sustenta, además, en una base legal. Primero, porque la extinción de la empresa por fusión por absorción no produce en sí misma la pérdida de la condición de miembro del pleno cameral; luego, tampoco la de la calidad de presidente. Para que eso fuera así, haría falta un acuerdo formal del pleno. Y ese acuerdo solo se podría tomar escuchando antes al miembro del pleno afectado. Además, la fusión por absorción es una figura que transmite también las relaciones jurídicas de la primigenia a la resultante.

A nivel cameral, los expertos entienden que, como no ha existido acuerdo del pleno, como antes se ha expuesto, los acuerdos que el presidente y su comité ejecutivo han adoptado serían válidos. Pero, si todo ello no fuera suficiente, la supuesta irregularidad es subsanable con una actualización del censo.