Carlos Baño destroza a la izquierda mediática y recaba un apoyo abrumador en la Cámara de Alicante

Carlos Baño, actual presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, ha zanjado con un éxito abrumador el primer capítulo en las elecciones a la Cámara de Comercio, destrozando con ello a la izquierda mediática alicantina, a la propia izquierda valenciana y a parte de la antigua cúpula empresarial autonómica, que pretendía con los citados aliados reescribir la historia. No lo ha conseguido.

Si bien los resultados de este primer envite no se conocerán hasta este viernes, según ha podido sondear OKDIARIO de distintas fuentes, el éxito de Carlos Baños en esta parte del proceso ha resultado abrumador. El consenso en torno a su figura es total en el ámbito empresarial. No se ha creído las acusaciones vertidas sobre Baño por la fiscalía. La izquierda ha terminado por pagar la factura que quería pasar a Carlos Baño, también, por su relación de amistad de años y al margen de cualquier interés con el ex presidente de la Generalitat Carlos Mazón.

En síntesis, en este primer envite había 16 grupos y subgrupos. Solo se han presentado candidaturas alternativas en cuatro de ellos. De facto, en torno a ocho empresas para 40 puestos. Y, por lo que ha podido recabar OKDIARIO, esas candidaturas alternativas han sido más por la ilusión de quienes quieren entrar de modo individual y aislado en cada caso, que por haber creado una estructura estable para superar a Carlos Baño. Es decir, que la oposición, finalmente, no ha comparecido.

De hecho, como unos días después de aquel 17 de marzo adelantó OKDIARIO, los empresarios a quienes se les propuso generar una alternativa a Carlos Baño respondieron que no. Y el único que inicialmente dejó la puerta abierta, la tuvo que cerrar porque no recabó apoyos. El empresariado alicantino le dejó claro que estaba con Carlos Baño. No obstante, ha habido un intento in extremis que se sitúa en el tiempo, según las fuentes consultadas, horas antes del arranque del proceso de este miércoles. Y tampoco ha prosperado.

La clave para que Carlos Baño haya obtenido ese abrumador apoyo estriba en que, por primera vez en décadas, los nuevos rectores de las empresas alicantinas y las organizaciones empresariales a las que pertenecen consideran que existe entre ellos una unidad que les hace fuertes, que fortalece a su vez a la provincia de Alicante. Y, para lograr esa unidad, Carlos Baño ha sido esencial. Consideran, a su vez, que esa misma unidad en torno a la nueva cúpula autonómica les sitúa en una posición de influencia y decisión para la reivindicación y el progreso de la provincia que no piensan poner en riesgo bajo ningún concepto.

El empresariado alicantino ha entendido, precisamente por lo expuesto, que permitirse doblegar por una influencia externa era el primer paso en el intento de parte de la cúpula saliente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) para reescribir la historia de los recientes comicios.

La relación con Carlos Mazón tampoco ha pasado factura a Carlos Baño. Los empresarios saben que la izquierda está obsesionada con el ex presidente. Pero Mazón sigue teniendo una muy buena imagen en Alicante, donde su paso por el Consell sí sigue siendo muy reconocido por la gestión efectuada desde que llegó a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en el verano de 2023 hasta su marcha en noviembre de 2025. Y, antes, al frente de la Diputación.

De hecho, fue Carlos Mazón quien apoyó al empresariado alicantino en momentos tan complicados como la pandemia, quien ha reivindicado ante Sánchez más inversiones desde 2019 y quien ha defendido hasta el final a la agricultura, la industria, el comercio y los autónomos. Por tanto, cargar contra el ex presidente o su relación con él, sencillamente, no es creíble.

Con lo expuesto, Carlos Baño afrontará, desde el viernes, la segunda etapa del proceso de su reelección. De cara al exterior, una manifestación de fuerza del empresariado alicantino. De cara al interior, la muestra de que la unidad empresarial sigue intacta.