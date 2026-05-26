Casi nadie lo sabe pero el inodoro tiene una función oculta para hacer más fácil su limpieza: nunca has limpiado ahí y está asqueroso

Cuando se trata de hacer las tareas del hogar y de limpiar la casa, algunas zonas se hacen casi sin pensarlo. Se suele aplicar producto, se pasa un trapo o una bayeta y listo. Sin embargo, luego hay otras zonas que puede que pensemos que están bien limpias cuando en realidad no es así. Es el caso del inodoro y no tanto por la parte visible, sino por un punto muy concreto que casi nadie revisa.

Se trata de la zona donde el asiento se une a la taza. Justo ahí, alrededor de los tornillos y los anclajes, se va acumulando de todo: polvo, restos de humedad, salpicaduras, cal y bastante suciedad que no siempre se ve a simple vista ya que tiene un problema y es que no es un sitio fácil de limpiar. De hecho, si alguna vez has intentado dejarlo impecable, sabrás que no basta con pasar una bayeta o darle con un cepillo pequeño. Siempre queda algo. Y eso, con el tiempo, termina siendo bastante desagradable.

El rincón del inodoro que casi nadie limpia bien

A simple vista parece una zona más, pero no lo es. Los anclajes del asiento están diseñados para sujetarlo con firmeza, lo que implica pequeñas piezas, huecos y recovecos donde se queda atrapada la suciedad ya que ahí se mezcla un poco de todo, desde restos de agua, pasando por la cal, polvo del ambiente e incluso pequeñas salpicaduras que pasan desapercibidas en el día a día. Como no es una parte que se vea directamente, muchas veces se limpia por encima o simplemente se ignora.

El resultado es que, aunque el inodoro esté aparentemente limpio, esa zona puede estar bastante peor de lo que parece debido a que el acceso a ella a veces es complicado. Los tornillos y las fijaciones del asiento dejan espacios muy estrechos donde es complicado llegar con un trapo o incluso con un cepillo. Se puede intentar, claro, pero lo normal es que siempre queden restos. Además, si hay acumulación de cal o suciedad más incrustada, la limpieza superficial no hace prácticamente nada. Por eso mucha gente acaba dejando esa parte como está, aunque no sea lo más higiénico.

El truco viral que lo cambia todo

En los últimos meses, se ha hecho bastante popular un truco que, en realidad, es más sencillo de lo que parece. La clave no está en usar más productos ni en frotar más fuerte, sino en acceder bien a la zona. ¿La solución? Desmontar el asiento del inodoro.

Puede sonar exagerado, pero no lo es. La mayoría de los asientos actuales están diseñados para quitarse con facilidad. Algunos tienen un sistema de clic o botones, y en otros casos basta con aflojar los tornillos. Y al retirarlo, la diferencia es clara ya que toda la zona de los anclajes queda completamente al descubierto y se puede limpiar sin obstáculos. Ahí es donde realmente se nota el cambio.

Cómo hacerlo paso a paso sin complicarse

No hace falta ser un manitas ni tener herramientas especiales. En la mayoría de los casos, el proceso es bastante sencillo.

Localiza los anclajes del asiento, normalmente en la parte trasera.

normalmente en la parte trasera. Comprueba si tiene sistema de liberación rápida (muchos modelos lo tienen).

Si no, afloja los tornillos con la mano o con un destornillador.

o con un destornillador. Retira el asiento con cuidado.

Limpia toda la zona con un producto adecuado, insistiendo en los rincones.

insistiendo en los rincones. Seca bien antes de volver a colocar el asiento.

Una vez limpio, se vuelve a montar y listo. El resultado se nota, sobre todo porque es una parte que normalmente nunca queda del todo bien.

Un detalle pequeño que cambia mucho

Puede parecer una tontería, pero no lo es. Esta zona del inodoro acumula más suciedad de la que parece y, además, suele pasarse por alto durante semanas o incluso meses. Dedicar unos minutos a desmontar el asiento de vez en cuando marca bastante la diferencia. No sólo por higiene, sino también por sensación de limpieza real. Al final, es uno de esos trucos que, una vez lo haces, te preguntas cómo no lo habías probado antes.

Otros trucos sencillos para dejar el inodoro realmente limpio

Más allá de esa zona de los anclajes, hay pequeños gestos que ayudan bastante a mantener el inodoro en mejores condiciones sin invertir demasiado tiempo. Uno de los más útiles es dejar actuar el producto de limpieza dentro de la taza unos minutos antes de frotar. Muchas veces se aplica y se limpia al momento, pero si se espera un poco, la suciedad se desprende mucho mejor y cuesta menos esfuerzo.

También conviene prestar atención al borde interior, justo donde cae el agua al tirar de la cadena. Es otra zona que no se ve bien y donde se acumula cal con facilidad. Aquí un cepillo más fino o incluso un cepillo de dientes viejo puede ayudar a llegar mejor.

Otro detalle importante es secar las superficies después de limpiar. La humedad constante favorece la aparición de manchas y residuos, así que pasar un papel o un paño seco al final marca la diferencia. Y por último, aunque suene básico, mantener una limpieza regular evita que la suciedad se incruste. No hace falta hacerlo a fondo todos los días, pero sí dedicarle unos minutos cada semana para que no se acumule lo que luego cuesta mucho más quitar.